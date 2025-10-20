Japonijoje sutarta dėl naujos koalicijos ir pirmosios moters premjerės

Japonijos inovacijų partija (JIP) apie tai pranešė likus vos dienai iki žemųjų parlamento rūmų balsavimo dėl S. Takaichi paskyrimo. Ji bus penktas žmogus ministro pirmininko poste per tiek pat metų.
„Vakar vakare gerai pagalvojęs, šįryt paskambinau (LDP) prezidentei Takaichi ir susitariau dėl koalicijos“, – sakė vienas JIP vadovų Hirofumi Yoshimura.
64 metų S. Takaichi, laikoma Kinijos priešininke ir tradicionaliste iš dešiniojo valdančiosios Liberalų demokratų partijos (LDP) sparno, šį mėnesį laimėjo partijos vadovės postą.
Tačiau jai tapti premjere sutrukdė LDP koalicijos su partija „Komeito“ žlugimas po 26 bendradarbiavimo metų.
„Komeito“ teigė, kad LDP nesugebėjo sugriežtinti partijos finansavimo taisyklių po skandalo, susijusio su pinigų plovimo fondais.
„Komeito“ taip pat neramino ankstesnė griežta S. Takaichi retorika Kinijos atžvilgiu ir jos reguliarūs apsilankymai Tokijo šventykloje, skirtoje per karus žuvusiems japonams, įskaitant karo nusikaltėlius.
Pergalė tikėtina
S. Takaichi paskyrimui skirtas laikas artėja prie pabaigos.
JAV prezidentas Donaldas Trampas mėnesio pabaigoje turėtų apsilankyti Japonijoje, pakeliui į Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimą Pietų Korėjoje.
Vašingtono ir Tokijo prekybos susitarimo detalės vis dar neišspręstos, be to, D. Trumpas nori, kad Japonija nutrauktų Rusijos energijos importą ir padidintų išlaidas gynybai.
LDP naujajai koalicijai su JIP vis dar trūksta dviejų vietų iki daugumos žemuosiuose rūmuose, kurios reikia, kad S. Takaichi būtų paskirta.
Tačiau ji vis tiek tikriausiai laimės, nes antrajame ture jai tereikės daugiau paramos nei kitam kandidatui.
Mažumos vyriausybė
Per kampaniją dėl vadovavimo partijai S. Takaichi sušvelnino savo retoriką tiek ekonomikos, tiek Kinijos klausimais.
Būdama mažuma abejuose parlamento rūmuose, naujoji koalicija, norėdama prastumti teisės aktus, turės gauti kitų partijų paramą.
JIP nori sumažinti vartojimo mokesčio tarifą maistui iki nulio ir panaikinti įmonių ir organizacijų aukas, sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Kyodo News“.
Mažesnioji partija taip pat pritaria įstatymų leidėjų skaičiaus mažinimui. Pranešama, kad ji neturės jokių ministrų postų S. Takaichi kabinete.
Be to, kad reikės tartis su D. Trumpu, S. Takaichi laukia daugybė iššūkių, įskaitant besitęsiančios krizės, susijusios su mažėjančiu Japonijos gyventojų skaičiumi, sprendimą ir smunkančios ekonomikos skatinimą.
S. Takaichi taip pat bus spaudžiama sustabdyti rinkėjų paramos LDP, kuri beveik be pertraukų valdo Japoniją nuo 1955 metų, mažėjimą.
Tarp mažesnių partijų, kurių populiarumas didėja, yra populistinė „Sanseito“, imigraciją vadinanti tylia invazija, nors užsienyje gimę žmonės sudaro tik apie 3 proc. Japonijos gyventojų.
