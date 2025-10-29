Trečiasis energetikos viceministras – Gabrielius Gorbačevskis

Buvusiam premjerui Gintautui Paluckui energetikos klausimais patarinėjęs G. Gorbačevskis bus atsakingas už energetinį saugumą, strateginės energetikos infrastruktūros plėtrą, energetikos sistemos atsparumą bei patikimą ir saugų energijos išteklių tiekimą, trečiadienį pranešė ministerija.
Jis prisijungs prie ministro Žygimanto Vaičiūno komandoje jau dirbančių viceministrų Airido Daukšo ir Editos Gudauskienės.
Pasak ministerijos, G. Gorbačevskis turi ilgametę patirtį formuojant nacionalinę energetikos politiką bei valdant strateginius energetikos projektus. Anksčiau jis taip pat dirbo Lietuvos ambasados Varšuvoje energetikos atašė ir atašė pavaduotoju, kur koordinavo Lietuvos ir Lenkijos projektus.
Anot ministerijos, nuo trečiadienio prie Ž. Vaičiūno politinės komandos taip pat prisijungė patarėjas Saulius Petrauskas, darbus tęsia patarėjai Laima Nagienė ir Alvydas Sakavičius.
