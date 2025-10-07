Elektros kaupimo įrenginiams – dar 45 mln. eurų paramos

Bus finansuojami tiek nauji įmonių kaupiklių projektai, tiek dar negavę finansavimo pagal birželį pasibaigusį 102 mln. eurų kvietimą arba neįtraukti į rezervinį sąrašą, pranešė Energetikos ministerija.
„Šis kvietimas svarbus žingsnis įgyvendinant ambicingus tinklo plėtros planus – plečiami „LitPol Link“ jungties pralaidumai ir kaupimo įrenginiai sudaro palankias sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai ir viso regiono rinkos stiprinimui“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Įmonės dėl paramos galės kreiptis nuo spalio 10 dienos.
Finansavimas bus skiriamas įrenginiams, kurių leistina galia ne mažesnė nei 15 megavatų (MW), o talpa – iki 300 megavatvalandžių (MWh). Maksimalus subsidijos dydis sieks iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o didžiausia finansavimo suma už 1 MWh – iki 100 tūkst. eurų.
Anot ministerijos, papildomas kvietimas paskelbtas atsižvelgus į itin didelį rinkos dalyvių susidomėjimą. Per ankstesnį kvietimą sulaukta daugiau nei 50 paraiškų, kurių bendra vertė viršijo 197 mln. eurų – beveik dukart daugiau nei buvo skirta lėšų.
Planuojama, kad iki 2028 metų bus sukurta kaupiklių investicinė ir reguliacinė ekosistema, išplečiant jų pajėgumus iki 1,5 GW, kurių bendra talpa siektų 4,4 GWh.
