Įmonių kaupikliams bus skirta dar 45 mln. eurų paramos

Kvietimus paramai planuojama skelbti spalį, o iki tol rinka kviečiama teikti pasiūlymus, antradienį pranešė ministerija.
Finansavimas galės būti skiriamas tiek naujiems baterijų projektams, tiek tiems, kurie negavo paramos metų pradžioje, kai buvo skirstoma 102 mln. eurų.
Anot ministerijos, didžiausia paramos suma už 1 MWh galios – iki 100 tūkst. eurų, projektai bus atrenkami konkurso būdu, daugiausia finansuojant 30 proc. jų išlaidų.
Parama bus teikiama galingesniems nei 15 megavatų (MW) projektams. Jiems bus privaloma išlaikyti bent 15 proc. kaupimo įrenginio įkrovos lygmenį.
Ministerija birželį skelbė, kad anksčiau šiemet skelbtai paramai gauti buvo sulaukta prašymų už 197,5 mln. eurų, kai priemonei buvo skirta 102 mln. eurų.
Pasak ministro Žygimanto Vaičiūno, didelės galios elektros baterijos reikalingos balansuojant elektros sistemą, stiprina Lietuvos energetinę nepriklausomybę.
Siekiama, jog iki 2028 metų pabaigos Lietuvoje prie perdavimo tinklų arba elektrinių būtų įrengta 800 MWh kaupimo įrenginių.
