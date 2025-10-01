Elektros kaupikliams – 45 mln. eurų paramos

Spalio 30 dieną pasibaigus paramos priemonei Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 80 mln. eurų vertės paraiškų iš 30 įmonių, pranešė Energetikos ministerija.
„Matome, kad rinka yra aktyvi ir pasirengusi investuoti į sistemos lankstumą bei patikimumą. Didelės galios kaupimo įrenginiai yra kritiškai svarbūs balansuojant augančius atsinaujinančios energetikos pajėgumus ir užtikrinant visos sistemos stabilumą“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Bendra planuojamų įrengti kaupimo įrenginių galia – 1545 megavatai (MW), talpa – 3232 megavatvalandės (MWh).
Parama skiriama įrenginiams, kurių leistina galia – 15 MW ir daugiau, o talpa – iki 300 MWh. Maksimalus galimas subsidijos dydis siekia iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o didžiausia jos suma už 1 MWh – iki 100 tūkst. eurų.
