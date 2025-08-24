Ukrainos valstybiniai apdovanojimai – Andriui Kubiliui, Arūnui Gelūnui, Mantui Kvedaravičiui

Rugpjūčio 23-osios V. Zelenskio įsakymu apdovanojimai taip pat skirti Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Arūnui Gelūnui, Ukrainoje prieš trejus metus žuvusiam kino režisieriui Mantui Kvedaravičiui ir Seimo nariui konservatoriui Emanueliui Zingeriui.
A. Kubiliui ir M. Kvedaravičiui skirti atitinkamai pirmojo ir penktojo laipsnio kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo ordinai, E. Zingeriui ir A. Gelūnui – atitinkamai antrojo ir trečiojo laipsnio ordinai „Už nuopelnus“.
Kaip rašė BNS, būdamas 45-ių kino režisierius M. Kvedaravičius buvo nužudytas 2022 metų pavasarį Ukrainos Mariupolio mieste, į kurį atvyko jam jau esant apsuptyje.
Režisierius šiame mieste 2015 metais nufilmavo dokumentinę kino juostą „Mariupolis“, o prieš žūtį fiksavo apsuptame ir karo niokojamame mieste likusius gyventojus ir jų istorijas.
Lietuviams šie ordinai įteikti „už svarų asmeninį indėlį stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, Ukrainos valstybės suvereniteto ir teritorinio vientisumo rėmimą, Ukrainos valstybės populiarinimą pasaulyje“.
Be A. Kubiliaus, aukščiausius valstybinius apdovanojimus Ukrainos prezidentas skyrė Suomijos prezidentui Alexanderiui Stubbui (Aleksandrui Stubui), Čekijos prezidentui Petrui Pavelui, Portugalijos prezidentui Marcelo Rebelo de Souza (Marselui Rebelu de Souza), Nyderlandų ministrui pirmininkui Dickui Schoofui (Dikui Schofui), Norvegijos premjerui Jonui Gahrui Store (Jonui Garui Stiorei) ir kitiems.
2021 metais V. Zelenskis už nuopelnus Ukrainai ir jos žmonėms Jaroslavo Išmintingojo I laipsnio ordinu yra apdovanojęs Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą.
Skirtingo laipsnio ordinus yra gavę ir kiti Lietuvos bei užsienio politikai, visuomenininkai, karininkai.
