Kubilius apie Ukrainos korupcijos skandalą: prasidėjo rimta kova

„Turbūt, galima būtų vertinti pozityviai, kad kaip tik šita istorija parodė, kad Ukraina pradeda rimtai kovoti su korupcija, ko ilgą laiką visi pasigesdavo“, – sakė už gynybą ir kosmosą Bendrijoje atsakingas A. Kubilius.
„Tai šiuo atžvilgiu iš tikrųjų ta ryžtinga kova galbūt atsveria tą žalą, kurią padaro Ukrainos įvaizdžiui būtent tokių istorijų bendrai egzistavimas“, – pridūrė Europos Komisijos (EK) narys.
Taip jis kalbėjo po to, kai Ukrainos tyrėjai praėjusį antradienį apkaltino prezidento Volodymyro Zelenskio sąjungininką verslininką Timūrą Mindičių organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą.
Anot Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO), T. Mindičius kontroliavo nusikalstamu būdu gautų pinigų kaupimą, paskirstymą ir legalizavimą Ukrainos energetikos sektoriuje.
SAPO taip pat apkaltino teisingumo ministrą Hermaną Haluščenką, anksčiau ketverius metus ėjusį energetikos ministro pareigas, gavus „asmeninę naudą“ iš T. Mindičiaus mainais į pinigų srautų energetikos sektoriuje kontrolę.
Pasak A. Kubiliaus, EK nesvarstė korupcijos Ukrainos energetikos sektoriuje klausimo, o kolegių eurokomisarių Martos Kos ir Kajos Kallas (Kajos Kalas) pozicijos yra panašios į jo išsakytąją.
T. Mindičiui pareiškus įtarimus, V. Zelenskio biuras paskelbė dekretą, kuriuo verslininkui pritaikytos „asmeninės specialios ekonominės“ sankcijos, įskaitant jo turto įšaldymą.
Tuo metu H. Haluščenka ir energetikos ministrė Svitlana Hrynčiuk po prezidento raginimo paliko pareigas.
Dėl skandalo kai kurie Ukrainos sąjungininkai Europoje ragino V. Zelenskio vyriausybę labiau kovoti su korupcija.
Naujausi komentarai