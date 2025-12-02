Pasak amerikiečio politologo ir Rutgerso universiteto profesoriaus Alexandero Motylio, Ukrainos kritikams šie įvykiai „tik įrodo, kad Ukraina yra beviltiškai korumpuota ir todėl neverta Amerikos paramos“.
Tačiau Ukrainos rėmėjai kovos su korupcija biuro NABU veiksmus, „neaplenkusios net Jermako“, laiko įrodymu ar bent jau liudijimu, kad Ukraina kovoja su korupcija, yra konstitucinė valstybė ir „gyva demokratija“.
A. Motylis pabrėžė, kad korupcijos skandalo suvokimas priklauso nuo to, kaip Amerikos politikai vertina Ukrainos vaidmenį kare.
Paklaustas, kiek reikšminga Ukraina bus per JAV vidurio kadencijos rinkimus, A. Motylis atsakė: „Esu tikras, kad kokią nors reikšmę tai turės, bet ne lemiamą ar itin didelę, nebent įvyktų kas nors dramatiška – Putinas panaudotų branduolinius ginklus arba Rusija greitai ir triuškinamai pralaimėtų". Tačiau tokie scenarijai mažai tikėtini, pridūrė jis.
Politologas atkreipė dėmesį, kad Amerikos rinkėjai daugiausia dėmesio skirs ekonomikai, sveikatos apsaugai, švietimui ir socialiniams klausimams. Šios socialinės ir ekonominės problemos dominuos, o užsienio politika tradiciškai per rinkimus vaidina itin menką vaidmenį, „nebent įvyktų kas nors nepaprasto“, pridūrė jis.
Praėjusią savaitę Volodymyras Zelenskis atleido prezidento kanceliarijos vadovą A. Jermaką, pateikusį atsistatydinimo pareiškimą po lapkričio 28 d. NABU detektyvų atliktos kratos jo namuose. A. Jermakas buvo laikomas įtakingiausiu žmogumi Ukrainoje po prezidento A. Zelenskio. Aukščiausi JAV pareigūnai pareiškė, kad Kyjive pratrūkęs korupcijos skandalas susilpnino Ukrainos pozicijas derybose su Rusija.
