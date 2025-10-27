URM Baltarusijos atstovui pakartojo protestą dėl oro erdvės pažeidimų, informavo apie uždaromą sieną

Kaip pranešė ministerija, pažymėta, kad tyčinį Baltarusijos institucijų neveiklumą Lietuva laiko hibridine ataka.
Kaimyninė valstybė taip pat paraginta „atsakingai žvelgti į savo kaip valstybės pareigas ir nedelsiant imtis priemonių užkirsti kelią tokioms hibridinėms atakoms“.
Ambasados atstovas į URM iškviestas po sekmadienio vakarą registruoto oro erdvės pažeidimo, kuomet dėl iš Baltarusijos paleistų kontrabandinių balionų vėl teko laikinai sustabdyti orlaivių eismą Vilniaus oro uoste.
Kaip rašė BNS, dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų grėsmės Lietuvoje praėjusį savaitgalį triskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.
Praėjusios savaitės viduryje taip pat fiksuoti kelių dešimčių kontrabandinių balionų įskridimai į Lietuvą. Dėl to taip pat buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.
Reaguojant į ta nuo sekmadienio vakaro yra uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai, tačiau taikomos tam tikros išimtys.
Kaip nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnyba, jos taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, iš Baltarusijos vykstantiems Lietuvos bei ES piliečiams ar turintiems leidimą gyventi šalyje, taip pat į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, turintiems supaprastinto tranzito dokumentą.
Išimtimis galima pasinaudoti tik Medininkų pasienio kontrolės punkte.
