Valdantieji sutarė svarstyti platesnės apimties LRT įstatymo projektą

„Buvo pasakyta, kad mes kalbėsime apie visą (LRT valdysenos pakeitimų – BNS) paketą, ir greičiausiai tai bus daroma prasidėjus pavasario sesijai“, – žurnalistams po antradienį Vyriausybėje vykusio koalicinės tarybos posėdžio teigė Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Valstiečių“ atstovė Ligita Girskienė taip pat tikino, jog bus registruotas naujos redakcijos projektas, kurį politikai išsamiai svarstys pavasario sesijoje.
„Tai būtų platesnės apimties naujas projektas, bet neatsisakant tų registruotų pasiūlymų“, – sakė parlamentarė.
„Mes neatsisakome tų nuostatų, kurios yra registruotos dabartiniuose dviejuose įstatymų projektuose, jos liks ir naujos redakcijos įstatymo projekte, bet gali būti, kad bus truputį kitokios formuluotės“, – teigė L. Girskienė.
Kaip rašė BNS, po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu, parlamente buvo sudaryta darbo grupė.
Ši iki vasario 14 dienos turi parengti išvadas bei siūlymus, kaip reikėtų tobulinti nacionalinio transliuotojo valdyseną.
Jai priklauso 12 politikų ir trijų žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išorės ekspertai pakviesti Medijų tarybos deleguoti žmonės. Dalyvauti grupės veikloje atsisakė Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT iniciatyvinės grupės atstovai, nes į jos sudėtį neįtrauktos Medijų tarybos pasiūlytos organizacijos.
Kaip teigė M. Sinkevičius darbo grupės veiklos eigą koalicijos tarybai pristatė jos nariai Seimo pirmininkas Juozas Olekas, socialdemokratė Indrė Kižienė bei L. Girskienė.
Parlamentarai ir žiniasklaidos atstovai į kitą posėdį rinksis trečiadienį, jo metu planuojama pradėti vertinti pateiktus pasiūlymus.
Anot L. Girskienės, dalis valdančiųjų pasiūlymų sutampa su opozicijos. Parlamentarės teigimu, koalicijos tarybos posėdyje dalyvavę politikai sutarė, jog reikėtų padidinti LRT tarybos narių skaičių, galimai įtraukiant Lietuvos savivaldybių asociacijos, Medijų tarybos deleguotus asmenis.
Galiojančiame LRT įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo tarybą sudaro po keturis prezidento ir Seimo paskirtus asmenis bei po vieną atstovą, deleguotą Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos švietimo tarybos, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos vyskupų konferencijos.
Opozicija tarybos narių skaičių siūlo sumažinti iki 11.
Dalis ekspertų ir politikų taip pat siūlo įkurti LRT valdybą.
„Aš manau, tikrai didžioji dalis (...), tai tiek socialdemokratai, tiek mes, išskyrus „aušriečius“, pritarė, kad turėtų būti valdyba, ką ir opozicija vakar pasakė“, – sakė L. Girskienė.
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius teigė, jog LRT klausimas aptartas abstrakčiai, tačiau politikas pabrėžė tikintis, kad bendras sprendimas bus rastas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
