„Valstiečiai“ neprieštarautų dėl premjero pasikeitimo

„Aš nesakyčiau, kad reikia (keisti – BNS), bet jeigu bus keitimas, mes tikrai tam neprieštarausime, nes tai yra socialdemokratų sprendimas. Čia aš kalbu apie premjerą, tai yra jų pasirinkimas, kaip jie mato, kas turėtų tos lyderystės iš jų imtis“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė politikas.
Kol kas nėra aišku dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo ministre pirmininke. Ji pirmadienį pareiškė nesanti įsikibusi pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius.
Naujienų portalai, remdamiesi šaltiniais, praėjusią savaitę skelbė apie I. Ruginienės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pokalbį, kuriame pastarasis informavo ketinantis tapti premjeru.
„Suprantu logiką, kada partijos pirmininkas, jeigu jis turi noro, ambicijų ir nori imtis atsakomybės, tai čia yra gera nuostata, tai jeigu taip nuspręs socialdemokratai, mes tikrai palaikysim“, – teigė A. Veryga.
Šiuo metu Vyriausybėje dirba du Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai.
Viena jų teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, kitas – ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Jeigu tikrai įvyks toks didesnis (Vyriausybės – BNS) pasikeitimas ar perkrovimas, mes savo ministrus norėtumėm išlaikyti tuos pačius, kurie yra, nematom kažkokios priežasties juos keisti, nes manom, kad gerai jie dirba“, – aiškino A. Veryga.
Jis taip pat tikino, jog ir dėl artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES politinė jėga nenorėtų keisti vadovaujamų ministerijų.
Socialdemokratai praėjusią savaitę nusprendė valdančiojoje koalicijoje „Nemuno aušrą“ keisti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Būtent ketvirtadienį socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ derybinės grupės rinksis į trišales derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo.
A. Verygos teigimu, panašu, jog jo vadovaujamos politinės jėgos ir demokratų požiūris į demografiją nukreiptus pakeitimus, siūlymus dėl vaiko išmokų sutampa.
Tuo metu „valstiečių“ lyderiui klausimų kelia „Vardan Lietuvos“ pozicija dėl miškų bei formuluotės dėl santykių su Kinija.
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