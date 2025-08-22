„Valstiečiai“ nutarė prisijungti prie valdančiosios koalicijos

„Po konstruktyvių derybų su valdančiaisiais Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba priima sprendimą eiti į valdančiąją koaliciją“, – feisbuke penktadienio vakarą pranešimu pasidalino partijos pirmininko pavaduotojas, Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.
Šią informaciją BNS patvirtino ir LVŽS pirmininko pirmoji pavaduotoja Aušrinė Norkienė.
Anot jos, sprendimas nebuvo vienbalsis.
„Dauguma pasisakė už ėjimą į koaliciją ir trys tarybos nariai turėjo kitą nuomonę – prieš“, – BNS sakė A. Norkienė.
Balsavusiųjų prieš „valstiečių“ narė neįvardijo. Parlamentaras Dainius Gaižauskas penktadienį feisbuke pranešė, kad nepalaikė „valstiečių“ jungimosi prie koalicijos.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnės Seime teigimu, sprendimas prisijungti prie valdančiosios daugumos priimtas siekiant įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus.
„Tiesiog argumentai turbūt labiau nusvėrė tie, kad pabandyti įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus būnant pozicijoje, nes opozicijoje tų tikslų tikrai galimai net nepasiektumėme“, – teigė politikė.
„Suprantame, kad ateiname į sudėtingą situaciją, bet tikimės būti tikrai konstruktyvūs ir kalbėsime apie save, apie savo duotus pažadus. Tai manau, kad mums svarbiausios tos vertybės politikoje išlieka: pagarba žmogui, darbui, regionai, kad stiprėtų, kad sąžiningai, atsakingai politikai elgtųsi, rūpestis šeimomis ir visa Lietuva“, – kalbėjo ji.
Šio LVŽS tarybos susitikimo metu, anot A. Norkienės, buvo aptartas tik koalicijos klausimas, diskusijos apie postų dalybas dar tik vyks.
„Šiandien to tikrai neaptarėme, nes buvo tik tas vienas klausimas ir sutarėme, kad dar diskutuosime kitais formatais, nes dabar, žinoma, reikės tinkamų žmonių į ministerijas (ieškoti – BNS) ir taip toliau“, – tikino politikė.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarys 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys LLRA-KŠS atstovai.
