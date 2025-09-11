„Valstietė“ Aušrinė Norkienė išrinkta Seimo vicepirmininke

Už jos kandidatūrą ketvirtadienį per slaptą balsavimą buvo 96 Seimo nariai, prieš – aštuoni, susilaikė dešimt. Du balsavimo biuleteniai rasti sugadinti.
A. Norkienė priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, ji rugpjūtį su socialdemokratais ir „aušriečiais“ sudarė naują valdančiąją daugumą.
„Esu pasirengusi atsakingai, sąžiningai vykdyti savo pareigas pirmininkaujant Seimo posėdžiams, laikytis Seimo statuto ir gerbti kiekvieno nuomonę“, – ketvirtadienį sakė kandidatė.
Ji taip pat akcentavo pagarbos ir sutarimo paieškos svarbą.
„Skirtingi argumentai dažnai signalizuoja ne tik apie skirtingas ideologijas, bet ir apie galimas priimamų teisės aktų rizikas ir nesėkmes. Jeigu būsiu išrinkta pirmininko pavaduotoja, tikrai sieksiu ieškoti konstruktyvaus dialogo ir sutarimo su visomis Seime veikiančiomis frakcijomis“, – teigė A. Norkienė.
Pasak jos, pasitikėjimas Seimu labiausiai priklauso nuo teisėkūros kokybės ir Seimo narių politinės kultūros bei elgsenos.
Pastaruoju metu A. Norkienė vadovavo Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. Parlamente ji dirba trečią kadenciją.
Pagal Seimo statutą Seimo pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip septynis pavaduotojus.
Šias pareigas jau eina socialdemokratės Orinta Leiputė, Rasa Budbergytė, „aušriečiai“ Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Naujausi komentarai