„Valstiečiai“ tęs derybas dėl koalicijos

„Taryba įvertino, kad pasiekti derybų rezultatai yra pakankamai, kad tęsti toliau derybas, bet ne visiškai pakankami, kad jau galėtume pasirašinėti koalicijos sutartį“, – ketvirtadienį BNS teigė į naują valdančiąją koaliciją kviečiamų, potencialių mažiausiųjų partnerių atstovė Aušrinė Norkienė.
Pasak jos, partijos taryba derybininkams „dar davė užduočių“.
„Rytoj (penktadienį – BNS) derybinė grupė su kita puse (socialdemokratais ir „aušriečiais“ – BNS) bandysime tęsti derybas, dar truputi pasikalbėti apie prioritetus. Procesas, tikiuosi, rytoj užsibaigs“, – teigė A. Norkienė.
Parlamentarė taip pat teigė, kad penktadienį po derybų su kitais koalicijos nariais „valstiečių“ taryba dar kartą rinksis į posėdį, per kurį bus galutinai patvirtintų, kad bus pasirašoma koalicijos sutartis arba nebus.
Jos teigimu, didžiausia „valstiečių“ siekiamybė būtų gauti žemės ūkio ministro portfelį.
A. Norkienė abejojo, ar energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas galėtų toliau eiti pareigas, jeigu ministerija atitektų „valstiečiams“.
„Normalu, kad partija (...) į ministrus vis tik teikia savo žmogų. Natūralu, kad taip ir būtų. Nemanau, kad jis pats norėtų. Dar nekalbėjome, kas būtų, nes iki to dar nepriėjome“, – BNS pabrėžė ji.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius yra pareiškęs, kad „valstiečiams“ buvo pasiūlyta ministrą deleguoti į Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros, Teisingumo arba Energetikos ministeriją.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbą būsimojoje Vyriausybėje, net jeigu jį delegavusių demokratų neliks atnaujintoje valdančiojoje koalicijoje.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
