Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ siūlys kandidatus į ministrus

„Įvyko valdyba, valdyba turi preliminarų sprendimą arba bent jau nuomonę, ką kalba skyriai. Rytoj po pietų turėtų suplaukti visų skyrių nuomonės apie tai, ką valdyba siūlo, ir po pietų, penktą valandą, bus rezultatas“, – po trečiadienį vykusio partijos valdybos ir frakcijos posėdžio sakė R. Žemaitaitis.
Jis patikino, kad sprendimas nėra susijęs su traukimusi iš valdančiosios koalicijos.
„Oi, ne tikrai, ne“, – sakė politikas.
„Konservatoriai ir kiti labai nori, kad mes išeitume. Jeigu nebus sprendimo ir nebus patvirtinami ministrai, natūralu, kad sutartis nutrūksta“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
BNS žiniomis, „Nemuno aušros“ valdyba ir frakcija su skyriais derina kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus pavardes.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja dvidešimtąją Vyriausybę, bet pastaruoju metu kyla problemų „aušriečiams“ randant kandidatus į jiems deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą. Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet R. Žemaitaitis sakė, kad koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad tų pačių pavardžių prezidentui dar kartą neteiks. Trečiadienį ji susitiko su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybių.
