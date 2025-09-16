 „Nemuno aušra“ dėl kandidatų į ministrus vis dar neapsisprendė

2025-09-16 21:06
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Antradienio vakarą posėdžiavę „aušriečiai“ paskirtajai premjerei vis dar nepateikė naujų kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, sako „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

„Tikrai neteiksime“, – naujienų portalui „Delfi“ sakė R. Žemaitaitis, paklaustas, ar šiandien bus priimtas sprendimas dėl naujųjų kandidatų.

Antradienio rytą, po „aušriečių“ frakcijos posėdžio, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikino su „Nemuno aušros“ atstovais sutarusi, jog kandidatų į ministrus pavardės jai bus pateiktos tą pačią dieną.

Vėliau „aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sakė, jog į ministrus bus teikiamos partijai priklausančių asmenų kandidatūros. Jo teigimu, galutinį sprendimą turi priimti partijos valdyba.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.

