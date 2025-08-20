Veryga: partijos taryboje spręsime, ar galime sėsti prie koalicinės sutarties pasirašymo

„Dabar jau pasiekėme tokį tašką, kur nei viena, nei kita pusė jau be savo partijų valdymo organų sprendimo priimti jau nebegalime, pasiekėme tam tikrą tašką ir mes rytoj 5 valandą šaukiame savo partijos tarybą ir pristatysime, ką mums pavyko sutarti“, – trečiadienio vakarą žurnalistams teigė A. Veryga.
„Ir tada klausime, ar to užtenka, kad mes galėtume sėsti jau prie koalicinės sutarties pasirašymo ir dalyvauti koalicijos formavime“, – pridūrė jis.
Visgi, A. Veryga prognozuoja, kad ketvirtadienį derybos dėl koalicijos dar nesibaigs. Pasak jo, valdančiąją daugumą svarstančios formuoti partijos greičiausiai dar kartą turės grįžti prie derybų stalo.
„Turime tam tikrą tokį tarpinį rezultatą, nes man nuojauta kaip ir sako, kad dar rytoj vakare nesibaigs visa ši diskusija ir mes greičiausiai dar grįšime prie kalbų“, – sakė jis.
Dėl „valstiečių“ siūlomų mokestinių pakeitimų LSDP teirausis Finansų ministerijos
„Valstiečių“ lyderis pripažįsta, kad susitikimo metu ne dėl visų klausimų partijoms pavyko sutarti. Visgi, pasak jo, socialdemokratai yra linkę derėtis dėl kai kurių LVŽS siūlomų mokestinių pakeitimų. Dėl šio klausimo, pasak politiko, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai žadėjo pasitarti ir su Finansų ministerija.
„Kalbėjome ir apie mokesčius. Kai kur gavome tam tikrų nuolaidų ir galimybių kalbėtis, derėtis. Kalbėjome ir apie individualią veiklą. Vėlgi, čia galbūt labai kažkokios paslapties neatskleisiu, bet socialdemokratams reikia atsiklausti Finansų ministerijos dėl tam tikrų skaičiavimų. Mes kietai išlikome prie savo pozicijų dėl akcizų didinimo – čia kalbu apie tabaką, alkoholį, elektronines cigaretes. Kur gal sutariame, tai dėl degalų akcizų“, – teigė A. Veryga.
„Nėra tokio sutarimo, kad atidėti visus mokesčius, nesutinka su mūsų siūlymu pusmečiui (atidėti – ELTA). (...) Tai mes bet kokiu atveju kalbame jau tik apie tam tikrus taškinius sprendimus“, – pridūrė jis.
Dėl kokių ministerijų derasi – neatskleidžia
A. Veryga taip pat nenorėjo detaliau komentuoti ir to, kurių ministerijų portfeliai yra projektuojami LVŽS. Visgi, pasak jo, „valstiečiai“ susitikimo metu aiškiai įvardino sritis, kuriose norėtų dirbti, ir gavo tam tikrus pasiūlymus.
„Mes aiškiai suformulavome, kur mes (save – ELTA) matytume, kuriose srityse. Aš galiu tik dar kartą pakartoti, kurios mums sritys yra svarbios – tai regionai ir demografija, gynyba. Suprantame, kad į kai kuriuos dalykus mes negalime pretenduoti, bet išsakėme savo pozicijas tiek dėl komitetų pirmininkų, tiek dėl ministerijų“, – sakė A. Veryga.
„Gavome tam tikrus preliminarius pasiūlymus, bet nėra dar, kaip suprantu, galutiniai tie siūlymai, nes dar (socialdemokratai – ELTA) kalbėsis“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienio vidurdienį – su „valstiečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Naujausi komentarai