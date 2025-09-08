Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas: tai – aiškus signalas

„Pirmoji šalis, kurią aplankau šiame regione, yra Lietuva. Aš tuo labai džiaugiuosi. Tai aiškus signalas, kokie man ir prezidentui G. Nausėdai svarbūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai“, – po susitikimo su prezidentu G. Nausėda kalbėjo Lenkijos prezidentas, pažymėdamas, jog šios dvi šalys ir toliau bendradarbiaus, siekdamos stiprinti rytinės, centrinės Europos bei Baltijos regiono saugumą.
„Džiaugiuosi, kad iki šiol su prezidentu G. Nausėda jau esame susitikę du kartus. Mes taip pat kalbėjome telefonu. Tai įrodo, jog mūsų šalys, Baltijos, Šiaurės regiono, centrinės, rytų Europos valstybės stiprina tarpusavio solidarumą prieš Rusijos grėsmę. Mes esame vieningi“, – akcentavo K. Nawrockis.
Pasak Lenkijos prezidento, susitikimo su G. Nausėda metu taip pat buvo aptarta Rusijos keliama grėsmė bei valstybių bendradarbiavimo galimybės, siekiant ją užkardyti.
„Susitikimo metu mes kalbėjome apie potencialų atsaką hibridinių grėsmių akivaizdoje (…), sutarėme, jog tęsime mūsų karinių pajėgų bendradarbiavimą“, – pažymėjo Lenkijos lyderis.
D. Trumpas – vienintelis lyderis, galintis priversti V. Putiną kalbėtis
Praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose viešėjęs K. Nawrockis tikino susitikime su G. Nausėda pristatęs Vašingtono įsipareigojimą išlaikyti karinius dalinius Lenkijoje. Pasak jo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra vienintelis lyderis, kuris gali priversti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną kalbėtis dėl paties pradėto karo Ukrainoje užbaigimo.
„Abu priėjome prie išvados, kad šiandien prezidentas Donaldas Trumpas yra vienintelis laisvojo pasaulio lyderis, kuris yra pasiruošęs paskatinti V. Putiną kalbėtis dėl karo užbaigimo“, – dėstė K. Nawrockis.
Palaiko lenkų tautinę mažumą Lietuvoje
Pasak K. Nawrockio, pokalbio su Lietuvos prezidentu metu taip pat buvo aptarta ir lenkų tautinės mažumos situacija šalyje bei šiai gyventojų grupei aktualios temos.
„Mes taip pat aptarėme lenkų tautinės mažumos Lietuvoje padėtį ir šiai grupei aktualius klausimus. Sutarėme, kad tai – lojalūs Lietuvos gyventojai. Džiaugiuosi, kad naujojoje Vyriausybėje yra du lenkų tautybės ministrai. Tai labai džiugi naujiena. Norėčiau naujajam Ministrų kabinetui palinkėti didžiausios sėkmės“, – kalbėjo Lenkijos prezidentas.
„Prezidentas G. Nausėda yra atviras dialogui (dėl lenkų tautinės mažumos – ELTA) ir aš tai labai vertinu“, – akcentavo jis.
Aptarė totalitarinio režimo aukų įamžinimo projektą
Savo ruožtu Lietuvos prezidentas G. Nausėda tikino, jog susitikimo su Lenkijos lyderiu metu daug dėmesio buvo skirta ir šalių tarpusavio bendradarbiavimui kultūros srityje – aptartas menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimo įamžinimas bei totalitarinio režimo aukų įamžinimo projektas.
„Mums abiem svarbūs istorinės atminties klausimai. Šiemet minime lietuvio menininko, daug laiko praleidusio Lenkijoje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Ta proga kalbėjome apie jo atminimo įamžinimą Pustelnike, netoli Varšuvos“, – teigė G. Nausėda.
„Aptarėme ir kitą svarbų projektą – totalitarinio režimo aukų įamžinimo projektą Europos širdyje – Briuselyje“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį.
Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
