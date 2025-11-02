VTEK vertins, ar Šiaulių rajono tarybos narys Simonavičius nesupainiojo interesų

Šį klausimą jau anksčiau nagrinėjo savivaldybės Etikos komisija. Vis dėlto, VTEK, suabejojusi šios komisijos sprendimo pagrįstumu, nusprendė pradėti savarankišką tyrimą.
„Kilus abejonių dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimų pagrįstumo, VTEK nusprendė pati atlikti tyrimą dėl šios savivaldybės tarybos nario Dariaus Simonavičiaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbia VTEK, būdamas bendrovės „Elektros ekspertai“ akcininku ir vadovu, D. Simonavičius 2024 m. lapkritį savivaldybės vykdytame viešajame pirkime pateikė pasiūlymą dėl išmaniųjų stoginių ir suoliukų komplekto įrangos ir jos montavimo pirkimo. Šių metų vasarį Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro viešajame pirkime politikas pateikė pasiūlymą dėl ventiliatoriaus gedimo nustatymo ir keitimo. „Elektros ekspertai“ laimėjo abu pirkimus, D. Simonavičius išrašė PVM sąskaitą faktūrą.
„Tyrimo metu VTEK vertins, ar D. Simonavičius, 2023 m. gruodį dalyvaudamas tarybos posėdyje bei balsuodamas dėl sprendimo, galimai susijusio su jo privačiais interesais, nepažeidė Įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl tokio konflikto“, – nurodo komisija.
Spalio pradžioje Šiaulių rajono tarybos Etikos komisija konstatavo, jog D. Simonavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintą pareigą nusišalinti. Taip pat nuspręsta, kad politikas nepaisė draudimo dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su privačiais interesais. Be to, įvertinta, jog D. Simonavičius atstovavo savo įmonę valstybinėje tarnyboje, nors įstatymas tai draudžia.
Pažymima, jog savarankišką tyrimą pradėti nusprendusi VTEK tik iš dalies pritarė savivaldybės Etikos komisijos sprendimui.
Naujausi komentarai