Neringos savivaldybėje – naujas tarybos narys

Atsižvelgiant į rinkėjų pirmumo balsus, M. Šležas pakeitė iš Tarybos narės pareigų atsistatydinusią Aušrą Mikalauskienę. Į Neringos savivaldybės tarybą jis išrinktas pagal Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašą.
Naujasis Tarybos narys prisijungė prie „Vardan Neringos“ frakcijos. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio metu taip pat paskelbta, kad šios frakcijos pirmininku paskirtas Vaidas Venckus, pavaduotoja – Diana Starkutė-Kriukovė.
Neringos savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadenciją sudaro 17 narių.
