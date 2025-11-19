Vyriausybė anksčiau nei planuota atvėrė sieną su Baltarusija

Pasienio punktai Šalčininkai–Benekainys ir Medininkai–Kamenyj Log buvo laikinai uždaryti daugiau nei dvi savaites.
Jų veikla bus atnaujinta nuo ketvirtadienio.
„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos šių metų lapkričio 18 dieną priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 metais spalio 29 dieną Lietuvos Vyriausybės nutarimu, (...) nebėra būtini siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėto nutarimo nustatytus apribojimus vykti per Lietuvos sienos perėjimo punktus panaikinti“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Atsižvelgdama į tai, siūlome pripažinti Lietuvos Vyriausybės 2025 metų spalio 29 dienos nutarimą (...) netekusiu galios“, – teigė jis.
BNS rašė, kad Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
Pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys buvo visiškai uždarytas, tuo metu vykimas per Medininkai–Kamenyj Log punktą buvo apribotas.
Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio punktus su Baltarusija, antradienį įvyko techninės Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių derybos dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą, kontrabandos bei migrantų problemų.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad Baltarusija susitikime deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti kaimyninėje šalyje strigusius Lietuvos vilkikus.
(be temos)