 Vyriausybė su savivalda sieks įgyvendinti tolygią regionų plėtrą

2025-10-28 13:38
BNS inf.

Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) antradienį sutarė tęsti dvišalės komisijos veiklą, kuri turėtų padėti įgyvendinti tolygią regionų plėtrą.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

Anot Vyriausybės pranešimo, komisija padės įgyvendinti sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų, kultūros sričių bei didelės pridėtinės vertės projektų palaikymo iniciatyvas.

„Sprendimas dėl susitarimo ir dėl pačios komisijos, kuomet dalyvaus tiek savivalda, tiek Vyriausybės atstovai, yra svarbus dėl to, kad mes turėtume bendrą, komandinį darbą tarpusavyje“, – antradienį žurnalistams po sutarties pasirašymo sakė premjerė Inga Ruginienė.

Premjerė ir LSA prezidentas Audrius Klišonis sutarė toliau tęsti dvišalės komisijos veiklą bei toliau joje svarstyti savivaldai svarbius klausimus, susijusius su švietimo paslaugų, kultūros plėtra, dideliais projektais ir kitomis iniciatyvomis.

Komisiją sudaro premjerė, ekonomikos ir inovacijų bei vidaus reikalų ministrai, LSA prezidentas bei trys asociacijos tarybos paskirti nariai.

