Žemaitaitį vadina netinkamu koalicijos partneriu

Taip socialdemokratų parlamentaras kalbėjo po „Nemuno aušros“ vedlio išvykos į Vengriją, kur susitiko su šios šalies užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu (Pėteriu Sijartu) ir aptarė galimą prisijungimą prie kraštutinių dešiniųjų bloko „Patriotai už Europą“.
„Žinoma, kad netinka (toks koalicijos partneris – BNS). Mes apie tai kalbame ir viešai pareiškiame savo požiūrį. Ir, kita vertus, čia buvo dar tik ketinimai, bet, žinoma, kad toks požiūris, tokia kryptis mums netinka, nepatinka“, – žurnalistams Seime sakė R. Motuzas.
Naujausi komentarai