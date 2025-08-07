Žiniasklaida: iš LSDP biudžeto – beveik 150 tūkst. eurų Duchnevičiaus žmonos verslui

Jolanta Šimanska yra vienintelė finansinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės „Eurovaldymas“, kuri partijos buhalteriją tvarko nuo 2021 metų pabaigos, akcininkė.
Portalo teigimu, pirkimų dokumentų duomenys atskleidžia, kad techninės specifikacijos galėjo būti parengtos paties R. Duchnevičiaus: 2025 metų kovo mėnesio daugiau kaip 58 tūkst. eurų vertės sutarties dokumente autoriaus laukelyje nurodoma jo pavardė.
Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska, tiek politikas tokią informaciją neigia.
„Na, nejuokaukit. Žinoma, kad ne. Mes jau nerizikuotume taip“, – „15min“ kalbėjo „Eurovaldymas“ vadovė.
J. Šimanska portalui teigė, kad jos įmonė teikia paslaugas partijai, nes laimėjo viešus konkursus, o jos vyras į jų reikalus nesikišo.
R. Duchnevičius sakė, esą žmona galėjo pasinaudoti jo asmeniniu kompiuteriu, o paklaustas apie techninę specifikaciją tikino nežinantis, apie ką kalbama.
„Tai gal ji su mano kompu rengė. Žinot, kompiuteris tai gali būti ir bendras. Tai ir pas mane yra su jos kompiuteriu kokie nors dokumentai rengiami. Čia jokios naujienos man nepasakysit“, – sakė jis.
Laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „15min“ teigė nežinojęs, kad R. Duchnevičiaus žmona teikia buhalterines paslaugas partijai.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
R. Duchnevičius buvo laikytas vienu iš kandidatų į naujuosius premjerus. Vis tik trečiadienį prieš LSDP prezidiumo posėdį jis pranešė nesieksiantis Vyriausybės vadovo posto.
Socialdemokratai posėdyje nusprendė į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
