LSDP: gerbiame sprendimą dėl Žemaitaičio, bet jis nėra galutinis

„Bet kokios antisemitizmo, neapykantos kalbos ar Holokausto menkinimo formos mums yra nepriimtinos ir nesuderinamos su mūsų vertybėmis“, – teigiama ketvirtadienį feisbuke išplatintame LSDP pranešime.
„Gerbiame teismo sprendimą. Kartu atkreipiame dėmesį, kad šis sprendimas dar nėra galutinis“, – rašoma jame.
Vilniaus apygardos teismui parlamentarą R. Žemaitaitį ketvirtadienį pripažino kaltu už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą.
Teismas nustatė, kad Seimo narys „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą, ir už tai skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.
Kaip skelbė BNS, R. Žemaitaitis jam paskelbtą nuosprendį vadina politiniu ir žada jį skųsti.
Socialdemokratai akcentavo, kad kova su antisemitizmu, ksenofobija ir bet kokios formos neapykantos kurstymu yra įrašyta ir dvidešimtosios Vyriausybės programoje, bendradarbiaujant su įvairiais partneriais tam parengtas veiksmų plano projektas.
„Kaip politinė jėga esame įsipareigoję ginti žmogaus teises, gerbti istorinę atmintį ir užtikrinti, kad viešojoje erdvėje nebūtų toleruojamas neapykantos kurstymas bet kuriai žmonių grupei“, – rašoma pranešime.
„Projektas šiuo metu intensyviai derinamas su institucijomis bei visuomene. Planuojama, kad Vyriausybė patvirtins veiksmų planą kitų metų pradžioje“, – teigiama jame.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla R. Žemaitaičiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
„Nemuno aušra“: susidorojimo žibalas vėl išpiltas
Neapykantos ir susidorojimo žibalas vėl išpiltas, o politinė karuselė – toliau sukasi, skelbia „Nemuno aušros“ partija, reaguodama į pirmininko R. Žemaitaičio atžvilgiu priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą. Teismui pripažinus Seimo narį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, partija ragina nepasiduoti provokacijoms ir vengti tautinės nesantaikos.
„Neapykantos ir susidorojimo žibalas vėl išpiltas. Politinė karuselė toliau sukasi. Deja, tokia eiga neabejotinai sudaro ir tam tikrą kurstymo galimybę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia „Nemuno aušra“, dalindamasi įvairių medijų kanalų antraščių nuotraukomis apie ketvirtadienį priimtą teismo sprendimą.
„Kviečiame žmones nepasiduoti provokacijai ir vengti tautinės nesantaikos ir kuo labiau įjungti kritinį mąstymą bei nepamiršti budrumo prie rinkimų balsadėžių“, – nurodo politinės jėgos atstovai.
R. Puchovičius sako, kad „aušriečių“ lyderis nesikeistų net jei įvyktų apkalta
Nepaisant nepalankaus teismo sprendimo R. Žemaitaičiui, „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius tiki, kad dėl antisemitinių pasisakymų kaltu pripažintas partijos kolega nieko blogo nepadarė.
„Tikiuosi, kad po Apeliacinio teismo nuosprendis bus pakeistas, nes Žemaitaitis sprendimą tikrai skųs“, – Eltai sakė R. Puchovičius, pernelyg nesureikšmindamas ketvirtadienį paskelbto sprendimo.
„Kai buvo kuriama koalicija ir kai atėjome į rinkimus mes žinojome, kad teismas bus. Dėl pačio sprendimo, mes matome, kad prokuroras prašė 50 tūkst. baudos, bet Žemaitaitis gavo 5 tūkst. Įsivaizduoju, kad viskas buvo ties ta riba, kad jis ir galėjo laimėti tą teismą. Aš įsitikinęs, kad jis nėra kaltas“, – sakė „aušrietis“.
Savo ruožtu koalicijos partneriai socialdemokratai jau prakalbo apie galimą apkaltą R. Žemaitaičiui, jei po Apeliacinio teismo nuosprendis politikui liktų galioti toks pat.
„Akivaizdu, kad reikės svarstyti jo buvimo Seime ir buvimo koalicijoje klausimą“, – Eltai teigė LSDP garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.
Jei tokia situaciją susiklostytų ir R. Žemaitaičiui dėl pradėtos apkaltos tektų palikti Seimą – R. Puchovičius tikina, kad tai nepriverstų „aušriečių“ išsižadėti lyderio.
„Jei Remigijaus Žemaitaičio ir neliktų Seime – bet aš tikiu, kad taip neatsitiks, nes po Apeliacinio teismo nuosprendis turėtų pasikeistų – tai jam niekas nedraudžia likti „Nemuno aušros“ pirmininku. Kaip ir Mindaugas Sinkevičius – jis partijos pirmininkas, bet ne Seimo narys“, – apibendrino politikas.
„Valstiečių“ lyderis: reikia sulaukti galutinio teismo sprendimo dėl Žemaitaičio
Valdančiosios koalicijos partnerės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga nėra užtikrintas dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio apkaltinamojo nuosprendžio įtakos jo buvimui daugumoje.
„Mes („valstiečiai“ – BNS) kol kas nieko nei svarstėme, nei kalbėjomės apie tai, nes yra visiškai šviežia naujiena. Sunku pasakyti, kas galėtų ar negalėtų iš to būti, juo labiau, panašu, kad čia tik pradžia visų teisminių procesų“, – BNS ketvirtadienį sakė europarlamentaras.
„Paprastai visi būna nusiteikę sulaukti galutinio įvertinimo, nes labai dažnai skiriasi tie vertinimai“, – pridūrė jis.
Anot A. Verygos, koalicijos partneriai turėjo galimybę atsižvelgti į R. Žemaitaičio pasisakymus ir be teismo sprendimo, prieš suformuojant daugumą.
„Taigi ne dabar tie komentarai įvyko, jie ir koaliciją formuojant buvo jau įvykę ir buvo aiškūs, tai žmonės, spręsdami, būti ar nebūti koalicijoje su kažkuo, juos gi žinojo. Jeigu kalbame apie politinį vertinimą, tai jį bet kada buvo galima pasidaryti, nereikėjo laukti kažkokio teismo išaiškinimo“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis.
Jis pažymėjo nepalaikantis antisemitiniais pripažintų R. Žemaitaičio pasisakymų, kurie „nei Lietuvai, nei jam pačiam garbės darė“, manantis, kad kaltinamasis ir prokuratūra skųs šį teismo sprendimą.
„Turiu nuojautą, kad nei viena, nei kita pusė šitoje vietoje nesustos, ir kol visi teisiniai procesai nepasibaigę, čia labiau toks politinis vertinimas, bet jis ir anksčiau buvo pakankamai aiškus“, – sakė A. Veryga.
„Manau, kad niekas, išskyrus patį Remigijų, nei džiaugiasi, nei didžiuojasi tokiais pasakymais, ir vertina kritiškai“, – pridėjo „valstiečių“ lyderis.
LVŽS vicepirmininkė parlamentarė Aušrinė Norkienė BNS kiek anksčiau ketvirtadienį sakė nekomentuosianti nuosprendžio R. Žemaitaičiui, kol šis neįsiteisėjęs.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja po 20 dienų, jeigu nėra apskundžiamas.
Ruginienė: teismo verdikto koalicija dar nespėjo apsvarstyti
Teismui kaltu dėl antisemitinių pasisakymų pripažinus R. Žemaitaitį, šis klausimas koalicijoje ir socialdemokratų gretose svarstytas dar nebuvo, teigia premjerė Inga Ruginienė. Be to, paklausta, ar šis politikas gali tęsti darbą Seime, Vyriausybės vadovė atsakė, kad tai paaiškės kitų parlamento rinkimų metu.
„Seimą renka visuomenė ir visuomenė tikrai padarys išvadas ir rinkimų rezultatai tą parodys. (...) Mes viduje to dar net nespėjome svarstyti, nes jūs matote, aš šiandien Pakruojyje“, – žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Pirmiausiai palaukime, pasižiūrėkime, ar kažkuri pusė skųs. Tiek prokuroras, tiek jis gali skųsti. Visiškai šviežias faktas, to dar net neaptarinėjome“, – akcentavo ji.
