Žemaitaitis pakomentavo teismo sprendimą

„Akivaizdu, kad teisėjai, rašydami nuosprendį, skirdami baudą, parodė, kad kaip ir būtų išteisinimas, bet turime kažkiek nubausti, turime pamokyti Remigijų, kad negerai taip kalbėti“, – ketvirtadienį BNS sakė politikas.
„Matau nuosprendyje, kad sako: nekaltas Remigijus, bet reikia vis tiek nuteisti jį“, – tvirtino jis.
Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, tai rodo skirta dešimt kartų mažesnė bauda nei prašė prokuroras.
Vilniaus apygardos teismas Seimo nariui R. Žemaitaičiui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą ketvirtadienį skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
Politikas teigė šį nuosprendį skųsiąs.
„Negalima valstybėje leisti politizuotų sprendimų arba veiksmų susidoroti su politiniais oponentais“, – sakė jis.
„Tauta irgi supranta, kad tai yra politizuotas sprendimas. Juolab, kad 2024 metų Seimo rinkimuose tauta labai gerai parodė, jog tos kovos priemonės, kurios naudojamos prieš Remigijų Žemaitaitį, jums nepavyks ir jūs jų nenaudokite“, – teigė „aušriečių“ lyderis.
Teismas pripažino jį kaltu baudžiamojoje byloje ir teigė, kad R. Žemaitaitis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą.
Teisėjų kolegijos teigimu, Seimo narys, išsakydamas savo poziciją apie Izraelį, žydus, pasirinko ir vartojo niekinančią, žmogaus orumą žeminančią ir neapykantą tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei demonstruojančią kalbą.
Teismas nusprendė, kad tikrovės neatitinkančiais įrašais politikas žydus apkaltino vykdžius lietuvių žudynes, vaidinus reikšmingą vaidmenį Lietuvos gyventojų trėmimuose, be jokio pagrindo žydams priskyrė atsakomybę už Pirčiupių ir Kaniūkų kaimų gyventojų žudynes, paviešino didžiąja dalimi istoriniais šaltiniais nepatvirtintą žydų tautybės žmonių, kaip prisidėjusių prie trėmimų, sąrašą.
„Net teismas savo nuosprendyje pasakė, kad tik kalbos kultūroje yra problema. Teismas pripažino, jog kritika Izraelio valdžiai yra pagrįsta ir teisėta, tik parinkti (negeri – BNS) žodžiai. Ar už parinktus žodžius reikia kelti baudžiamąją bylą? Tai tikrai nenormalu“, – ketvirtadienį BNS sakė R. Žemaitaitis.
„Jeigu vadovaujamės tokiais principais, mes labai kryptingai važiuojame link Rusijos ir Baltarusijos pozicijos, kad politikas, žurnalistas, visuomeninis veikėjas realiai turėtų parinkinėti žodžius, kas, kaip turėtų būti. Tai yra absurdas. Juoba, kad aš kritikavau Izraelio valdžią ir teismas pasakė, kad tai teisėta kritika. Dėl to kreipsimės į Apeliacinį teismą“, – tvirtino politikas.
R. Žemaitaitis sakė negalėjęs tylėti, matydamas, kai Gazos Ruože žudomi žmonės, griaunamos mokyklos.
„Tu turi pabrėžti, kad tai yra negerai. (...) Aš ginu krikščioniškas pamatines vertybes ir sakau, kad žudyti negali ir taip elgtis negali, bet man sako: ne, ne, ne, tu blogai pasielgei. Už tokį atvejį buvo galima administracinę nuobaudą skirti man“, – sakė jis.
R. Žemaitaičio manymu, šis teismo nuosprendis neturės jam jokių politinių pasekmių, nes ir kitose partijose yra teistų asmenų.
„Kokios politinės pasekmės yra Socialdemokratų partijos nariams už „čekiukų“ bylas? Jau penki Seimo nariai turėjo išeiti lauk. O jeigu pažiūrėtume, kokios sumos išieškomos iš jų, tai mano 5 tūkst. eurų – kapeikos prie jų būsimų nuosprendžių. Mano sankcija nenumato net laisvės atėmimo bausmės, jų sankcijos numato iki ketverių metų“, – kalbėjo Seimo narys.
Jo teigimu, šis nuosprendis tik sustiprins „Nemuno aušros“ šalininkus ir rėmėjus, daugiau žmonių kils klausimų dėl teismų nešališkumo.
BNS rašė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
Jo vadovaujama „Nemuno aušros“ partija turi aštuoniolika atstovų parlamente ir priklauso valdančiajai daugumai.
