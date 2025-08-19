Žiniasklaida: Šakalienę prieš rinkimus parėmė verslininkai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose

Jo duomenimis, D. Šakalienę prieš rinkimus 5 tūkst. eurų suma parėmė Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis, kuris yra vienas iš gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) šiuo metu vykdo pirkimo procedūras dėl prieštankinių minų įsigijimo. Ministerija yra minėjusi, kad prieštankinėms ir priešpėstinėms minoms planuojama išleisti šimtus milijonų eurų.
Kaip portalui nurodė ministerija, kvietimai teikti pasiūlymus bendra tvarka buvo išsiųsti 12 Lietuvos įmonių, tarp jų ir „Ostara Lab“. Tai portalui patvirtino pats D. Antanaitis.
4 tūkst. eurų suma D. Šakalienę, kaip rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys, parėmė įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba.
Birželį LRT Radijas pranešė, kad Jonavos rajone įsikūrusi įmonė derasi dėl galimybės surinkti Lietuvos perkamus vokiškus tankus „Leopard“. LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.
A. Kašuba „Delfi“ teigė, kad ministrę parėmė kaip fizinis asmuo.
Tuo metu KAM portalui nepateikė konkrečios informacijos apie minėtas derybas.
Anot ministerijos, krašto apsaugos ministras nedalyvauja derybiniuose procesuose su individualiomis nacionalinėmis įmonėmis, juos kuruoja Gynybos resursų agentūra, bendradarbiaudama su Lietuvos kariuomenės atstovais bei sritį kuruojančiu viceministru.
KAM teigimu, D. Šakalienė neturėjo asmeninių santykių ar susitikimų su nė vienu iš minėtų asmenų, o visi ją viešai parėmę aukotojai yra viešai deklaruoti.
Ministerija portalą patikino, kad prireikus ministrė nusišalintų, sprendimo teisę perduodama ministrui primininkui.
