 Žiniasklaida: vieną iš dviejų ministrų portfelių „valstiečiai“ atiduos Lenkų rinkimų akcijai

2025-08-22 12:26
ELTOS inf.

Tęsiantis valdančiosios koalicijos dėlionei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga vieną iš jiems siūlomų ministrų portfelių ketina atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, remdamasis šaltiniais skelbia portalas Lrt.lt.

LSDP, „Nemuno aušros“ ir LVŽS atstovų susitikimas.

Anot jų, „valstiečiai“ sutinka deleguoti lenkų atstovą į teisingumo ministrus.

Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.

Penktadienį ir toliau tęsiasi trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos. Penktadienio rytą į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę jau atvyko „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ atstovai.

Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

