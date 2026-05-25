Živilė Pinskuvienė sureagavo į informaciją dėl mamos sandorio Palangoje

„Šiek tiek šalto vandens į bandomą dirbtinai kurstyti ugnį. Kai iš musės bandoma padaryti dramblį, visuomenei reikėtų pateikti visą informaciją, o ne atskiras, iš konteksto ištrauktas nuotrupas. Pirmiausia, mano mama, visą gyvenimą kūrusi ir vėliau pardavusi savo verslą, turėjo lėšų investicijoms. To neneigia net ir patys „tyrėjai“. Visos pajamos buvo deklaruotos, niekas niekada nieko neslėpė. Sandoris buvo deklaruotas VTEK pagal galiojančius teisės aktus. Suaugęs žmogus turi teisę pats spręsti, kur investuoti savo pinigus. Šiuo atveju, kalbu apie savo mamą. Taip pat svarbu laikytis faktų: susitarimas dėl turto pirkimo-pardavimo buvo pasiektas dar 2023 metais, o pirkimas įvyko 2024 metų sausį. Tuo metu toje vietoje, aplink vyko statybos, o panašių sandorių vertės buvo įprastos rinkoje. Tai galima patikrinti. Kodėl būtent iš šio verslininko? Todėl, kad mano mama jį pažįsta apie 15 metų. Tačiau pažintis savaime nesuteikia jokio išskirtinumo. Įmonėms negalima uždrausti dalyvauti viešuosiuose konkursuose, o kalbėti apie kažkokį ypatingą palankumą šiai įmonei Širvintų rajono savivaldybėje būtų sunku. Savivaldybė turėjo du teisminius procesus, o šiuo metu dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įmonė moka delspinigius Širvintų rajono savivaldybei. Tokia ir yra reali situacija“, – feisbuke rašė politikė.
„Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistiniame tyrime skelbiama, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Širvintų rajono merės mama Marija Gudonienė 2024 metais nusipirko butą Palangoje, Genio gatvėje.
Išnagrinėjus viešai prieinamus dokumentus manoma, kad beveik 100 kvadratinių metrų butas galėjo kainuoti 84 tūkst. eurų. Nekilnojamojo turto ekspertė Rasa Pavarienė teigė, kad tai pernelyg maža kaina.
Anot tyrimo autorių, Širvintų rajono merės mama butą nusipirko iš verslininko, kurio įmonė neva laimi daug didelės vertės pirkimų Širvintose.
(be temos)
(be temos)
(be temos)