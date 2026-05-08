Žuromskas: interpeliacijos nebijau

„Ne, nebijau“, – penktadienį po neeilinio Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio žurnalistams teigė ministras.
Apie galimą interpeliaciją ministrui užsiminė komitete dirbanti konservatorė Aistė Gedvilienė: „Tarsimės ir spręsime frakcijoje.“
BNS ji teigė, kad kai kurios su ministerija susijusios informacijos kol kas negalima viešinti, nes žmonės liudija anonimiškai.
„Faktai, kuriuos gaunu, yra skandalingi. Bet ar galiausiai žmonės iš vidaus (aplinkosaugos sistemos – BNS) apsispręs ją viešinti ir kiek ją viešinti, negaliu garantuoti. Nenorime tikrai pastatyti tų žmonių į kažkokią situaciją, kur jie būtų verčiami kalbėti prieš savo valią, nes tai gresia karjeros pabaiga“, – teigė A. Gedvilienė.
Tuo metu komiteto narys liberalas Simonas Gentvilas BNS pabrėžė, kad daugiau nei 30 metų nė vienas ministras nebuvo atstatydintas per interpeliaciją: „Yra buvę ministrai tiktai, kurie patys atsistatydina arba juos paprašo išeiti premjerai.“
Pasak jo, be kita ko, interpeliacija gali nepavykti, nes valdančioji dauguma saviškius saugo.
„Šita dauguma savus labai saugo. Matom, kad neatima neliečiamybės daug kam, neišvaro iš frakcijų net Gintauto Palucko. Tai interpeliacijos bandymai bus nesėkmingi“, – teigė politikas.
S. Gentvilo teigimu, teisėsauga galėtų pateikti papildomos informacijos, kuri paneigtų arba patvirtintų kai kuriuos ministro atsakymus į keliamus klausimus, pavyzdžiui, dėl jo įsigyto namo: „Kai kurie dalykai susiję su mokestiniais klausimais, iki galo detalių nežinom“.
K. Žuromskas toliau neigia, kad jį delegavusios partijos atstovai jam darė įtaką.
„Kai pasiūlė eiti šias pareigas, negavau lapo sąrašo, ką turiu padaryti, turėčiau padaryti ir taip toliau“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo ministras.
Tačiau jis pripažino, kad aiškinimasis dėl jo politinės komandos sprendimų, „Nemuno aušros“ narių elgesio statybose ir aplinkosaugoje kelia įtampą.
„Visi tokie susitikimai kelia tam tikras įtampas tiek man, tiek komandai, bet pasikartosiu – tai yra dienos, kurios praeina, ateis pirmadienis ir vėl dirbsime tuos darbus, kuriuos esame susiplanavę“, – teigė ministras.
