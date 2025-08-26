Aktyvus dėstytojas socialiniuose tinkluose – būtinybė ar pasirinkimas?

Pirmasis įspūdis
Pasak S. Kamašauskės, šiandien įprasta susipažinti su žmogumi dar iki pirmojo pokalbio: „Pirmasis įspūdis labai dažnai sukuriamas dar iki rankos paspaudimo – mes jau susidarome tam tikrą nuomonę vien peržiūrėję žmogaus socialinių tinklų paskyrą.“
Lektorė pabrėžia, kad nebūtina būti nuolat aktyviam ar kurti naują turinį kasdien, tačiau privalu užtikrinti elementarią socialinių tinklų higieną. „Kiekvienam dėstytojui ir mokytojui patariu neatidėliojant peržiūrėti savo paskyras: profilio nuotrauką, pateikiamą informaciją apie save. Jei turite senų ar prieštaringą įvaizdį galinčių kurti nuotraukų – jas reikėtų tiesiog pašalinti“, – pataria lektorė.
S. Kamašauskė pastebi, kad profilio nuotrauka – vienas svarbiausių elementų, kuriam dažnai skiriame per mažai dėmesio. „Asmeniniame, privačiame nuotraukų albume galime turėti daug kasdienybės, asmenukių ar linksmų nuotraukų iš švenčių, tačiau kai kalbame apie atvirą profilį ir dar pagrindinę nuotrauką – tokie variantai netinkami. Jei neturite profesionalios nuotraukos, pakanka paprastos fotosesijos – darbo vietoje, dienos šviesoje, su tvarkinga apranga. Toks vaizdas jau kuria patikimo eksperto įvaizdį“, – pataria ji.
Asmeninis įvaizdis
Aktyvumą socialiniuose tinkluose dažnai suvokiame kaip nuomonės formuotojų užsiėmimą, tačiau, pasak S. Kamašauskės, nuoseklus asmeninio įvaizdžio kūrimas prideda didelės vertės kiekvienam specialistui.
„Turinio kūrimas reikalauja daug laiko ir pastangų, tačiau nebūtina rašyti ilgiausių įrašų. Kartais pakanka pasidalyti kolegų ar ekspertų straipsniais, nuorodomis į naujausius atradimus ar mintimis, kurios patiko, rezonavo. Tai užtrunka vos kelias minutes, bet parodo, kas mus domina, kokia mūsų pasaulėžiūra“, – aiškina pašnekovė.
Ji pati savo instagramo paskyroje dalijasi įžvalgomis apie mados komunikaciją ir teigia, kad tai ne tik jos akademinis tyrimų laukas, bet ir didžiulis pomėgis, kuriantis autentišką dialogą: „Sulaukiu teigiamų reakcijų tiek iš studentų, tiek iš kolegų. Kokybiškas turinys prisideda prie asmenybės atskleidimo. Pabrėžiu būtent „atskleidimo“, nes esu kategoriškai prieš bandymą apsimesti įdomesniam, nei esi. Socialiniai tinklai yra naudingi, kai jie naudojami perteikti savo žinutę, o ne kurti iliuziją.“
Lektorė priduria, kad socialiniuose tinkluose verta parodyti ir dalį asmeninio gyvenimo: „Mums visiems įdomūs žmonės, jų hobiai, veiklos. Dėstytojas, kuris sportuoja, tapo, augina bites ar rašo poeziją, tampa artimesnis ir įdomesnis. Mano gyvenimo būdas ir vertybės yra dalis profesinės tapatybės, todėl laisvai dalijuosi tuo, kuo gyvenu. Dažnai net paskaitose pasitelkiu pavyzdžių iš sričių, kurios man artimos, ir jaučiu tai kaip didelę stiprybę. Manau, kad šiandien dėstytojo autentiškumas yra būtent tas daugiapusiškumas, kurį atskleisti tikrai nesudėtinga.“
S. Kamašauskė priduria, kad dalijimasis iššūkiais ar sunkiomis užduotimis, klaidomis – ne mažiau vertinga, nes tai mūsų gyvenimo, kuris būna visoks, dalis. „Nepieškime visko rožinėmis spalvomis, būkime tikri tokie, kokie esame, – vienas kitas pasidalijimas apie nepavykusius darbus ar klaidas – visada įdomus turinys, kuriame dažnas atpažįstame save, susitapatiname“, – pataria lektorė.
Nauda studentams
„Naujoji realybė tokia – dėstytojas nebėra vien tik informacijos šaltinis, nes jos gausu visur. Jo vaidmuo šiandien – formuoti studentų vertybes, ugdyti darbo etiką, motyvuoti. Šiems tikslams socialiniai tinklai yra labai naudinga priemonė“, – pabrėžia S. Kamašauskė.
Tyrimai rodo, kad socialinių tinklų įtraukimas į mokymosi procesą didina studentų įsitraukimą, o aktyvūs dėstytojai socialiniuose tinkluose studentų akyse tampa patikimesni ir prieinamesni. „Jei dėstytojas dalijasi savo žiniomis, komentuoja aktualijas ar pasirodo spaudoje, studentai labiau juo pasitiki ir net didžiuojasi. Jie jį mato kaip nuolat tobulėjantį savo srities ekspertą“, – dalijasi pašnekovė ir priduria, kad tai visiškai natūralu – kuo daugiau matai žmogų, kalbantį apie savo sritį, tuo labiau asocijuoji jį su žiniomis. S. Kamašauskė priduria, kad nereikėtų vengti ir pasidalyti pasiekimais – atliktais naujausiais tyrimais, publikuotais straipsniais ar konferencijų pranešimais.
Be to, socialiniai tinklai leidžia lengviau įtraukti studentus į universiteto gyvenimą. „Veiklų universitetuose netrūksta – nuo renginių iki mokslinių tyrimų. Tačiau informacijos sraute nesunku pasimesti, todėl studentai dažnai neišnaudoja visų galimybių. Kai dėstytojas dalijasi kvietimais, pabrėžia renginių naudą, studentų motyvacija dalyvauti žymiai padidėja“, – teigia lektorė.
Kolegų palaikymas
S. Kamašauskė atkreipia dėmesį, kad norint išlaikyti motyvaciją socialiniuose tinkluose, itin svarbus kolegų palaikymas. „Pradėjus dalytis profesiniu turiniu ar universiteto gyvenimu, pakanka vieno kritiško komentaro iš kolegos ir motyvacija krinta. Todėl raginu įtraukti kolegas, pasidalyti idėjomis, kurti kartu – tai gali tapti ir puikia komandos formavimo veikla.“
Pasak jos, ne mažiau svarbus ir vadovybės požiūris. „Mūsų universitete šiuo klausimu atmosfera labai palanki – dėstytojai skatinami dalytis, niekas nesmerkia ir nekritikuoja“, – teigia VILNIUS TECH lektorė.
