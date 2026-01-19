Internete kyla panika: ar Žemė septynioms sekundėms praras gravitaciją?

Gyvename dezinformacijos amžiuje, tačiau kai kurios klastotės savo absurdiškumu stebina net patyrusius faktų tikrintojus. „TikTok“ ir „Instagram“ platformų vartotojai masiškai dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose teigiama, kad NASA neva ruošiasi planetinio masto katastrofai, kurios kodinis pavadinimas – „Project Anchor“. Apie tai praneša „IFL Science“.
Gando esmė tokia: 2026 m. rugpjūčio 12 d. Žemė lygiai septynioms sekundėms praras gravitaciją. Vaizdo įrašų autoriai, remdamiesi „nutekėjusiais dokumentais“, kurių biudžetas siekia 89 milijardus dolerių, teigia, kad aukščiausiuose sluoksniuose apie tai žino, bet tyli.
Kodėl ši data?
2026 m. rugpjūčio 12 d. pasirinkimas nėra atsitiktinis – tai puikus SEO (paieškos sistemų optimizavimo) kabliukas. Šią dieną įvyks visiškas Saulės užtemimas, matomas nuo Arkties iki Ispanijos. Sąmokslo teorijų šalininkai mėgsta sieti pasaulio pabaigą su užtemimais, ignoruodami faktą, kad astronomai juos prognozuoja šimtmečiais į priekį be jokių apokaliptinių pasekmių.
Klastotės autoriai netgi nubrėžė šių septynių sekundžių „scenarijų“:
-
0–2 sekundės: viskas, kas nepritvirtinta, pradeda kilti;
-
3–4 sekundės: žmonės ir gyvūnai pakyla į 15–20 metrų aukštį;
-
7,3 sekundės: staiga „įsijungia“ gravitacija ir viskas krenta su trenksmu.
Fizika prieš fantaziją
„IFL Science“ mokslininkai paaiškina, kodėl šis scenarijus neatlaiko kritikos.
Pirma, gravitacija nėra lemputė, kurią galima išjungti. Gravitacija yra masės savybė. Kad Žemė nustotų traukti objektus, ji turėtų akimirksniu prarasti savo masę – branduolį, mantiją ir plutą. Kitaip tariant, planeta tiesiog turėtų išnykti.
Antra, mintis, kad žmonės akimirksniu pakiltų į 20 metrų aukštį, prieštarauja pirmajam Niutono dėsniui. Jei sėdite kėdėje ir gravitacija dingsta, jūs nenuskrisite aukštyn tarsi raketa. Jūs tiesiog liksite vietoje (arba, vos pajudėję, šiek tiek atsistumsite nuo paviršiaus). Norint per kelias sekundes pasiekti penkių aukštų pastato aukštį, jus turėtų išmesti į viršų kažkokia išorinė jėga, tačiau jos paprasčiausiai nebūtų.
Ką bendro su tuo turi juodosios skylės?
Kad jų teiginiai skambėtų „moksliškai“, netikrų naujienų kūrėjai sugalvojo priežastį – „dviejų gravitacinių bangų, sklindančių iš juodųjų skylių, skerspjūvį“.
Tai skamba pagrįstai tik tiems, kurie nežino, kaip iš tikrųjų veikia gravitacinės bangos:
-
Jos sklinda šviesos greičiu. Neįmanoma numatyti jų atvykimo penkerius metus iš anksto – apie jas sužinome tik tada, kai jos praskrieja pro mus.
-
Jos yra tokios silpnos, kad joms aptikti prireikė vienų tiksliausių žmonijos istorijoje sukurtų prietaisų („LIGO“). Jos negali pakelti net plunksnos, jau nekalbant apie žmogų.
Taigi NASA neplanuoja jokio „gravitacijos atjungimo“. Vienintelis dalykas, su kuriuo susidursime 2026 m. rugpjūčio 12 d., bus Mėnulio šešėlis ir, tikėtina, dar viena melagingų naujienų banga socialiniuose tinkluose.
