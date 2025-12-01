Aleknavičienė apie siūlomas LRT įstatymo pataisas: pateiktas projektas bus tobulinamas

„Pateiktas projektas bus tobulinamas siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp veiksmingo valdymo ir demokratinių vertybių bei visuomenės pasitikėjimo“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikė.
Anot ministrės, visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas yra vienas iš valstybės demokratijos pamatų, saugomas tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek Europos žiniasklaidos laisvės akto.
„Mūsų prioritetas yra aiškus – saugoti nepriklausomą, patikimą ir demokratiškai atsparią žiniasklaidą“, – socialinio tinklo paskyroje rašė V. Aleknavičienė.
„Žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai, kuriuos privalo užtikrinti visos institucijos. Bet kokie esami ar teikiami pasiūlymai turi būti išdiskutuoti ir vertinami plačiau paisant skaidrumo ir nešališkumo principų“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų inicijuojamos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje.
Žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas.
Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas. Taip pat prašoma ateityje derinti bet kokius su žiniasklaida susijusius projektus su žurnalistų bendruomenės atstovais.
Be to, žiniasklaidos atstovai teigė, kad šiuo klausimu pasigenda prezidento Gitano Nausėdos, kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės pozicijos.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Seime dalis parlamentarų kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas praėjusį ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Naujausi komentarai