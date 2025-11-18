Aplinkosaugininkai: Nemuno upės vagos gilinimo žala aplinkai – 8 mln. eurų

Departamentas nustatė, kad direkcija atliko ne vandens kelio valymo, o upės vagos gilinimo darbus ir neatliko poveikio aplinkai vertinimo (PAV), pažeidžiant teisės aktus.
Pažeidimai fiksuoti Alytaus mieste ir rajone – tarp Rumbonių ir Radžiūnų, taip pat Druskininkų savivaldybėje, ruože nuo Druskininkų iki Švendubrės. Aplinkosaugininkai tyrimo medžiagą perdavė prokuratūrai.
„Mokslininkų atlikti tyrimai patvirtino, kad vykdyti darbai ženkliai pakeitė Nemuno aukštutinės dalies natūralią būklę. Upės vaga buvo pagilinta ir transformuota, o tai turi tiesioginį ir ilgalaikį neigiamą poveikį ekosistemai“, – pranešime sakė laikinoji departamento direktorė Eglė Paužuolienė.
Nustatyta, kad vietomis upės vaga buvo dirbtinai pagilinta, o privalomas PAV nebuvo atliktas. Be to, tam tikruose upės ruožuose darbai vyko už numatytų ribų. Ekspertų vertinimu, iš upės dugno iškasti ir į vagą supilti rieduliai nėra natūralūs nešmenys, o ledyno nuogulos. Jų panaudojimas pakeitė vagos reljefą ir natūralią srovės dinamiką, sukeldamas neigiamus pokyčius upės ekosistemai.
Departamento užsakymu ekspertinį vertinimą atlikę Valstybinio mokslinio tyrimo instituto mokslininkai nustatė, kad tirtose darbų zonose reikšmingai sumažėjo žuvų tankis, rūšinė įvairovė. Taip pat sumažėjo dugno bestuburių, moliuskų gausa.
Tuo metu direkcija teigia, kad departamentas neįsiklausė į jos argumentus ir pabrėžia, kad visi darbai Nemune buvo atliekami laikantis teisės aktų.
„Esame įsitikinę, kad šiuo atveju dalis faktinių duomenų nebuvo įvertinta. Kreipsimės į teismą tam, kad situacija būtų objektyviai išanalizuota“, – pranešime sakė direkcijos vadovas Vladimiras Vinokurovas.
Anot direkcijos, aplinkosaugininkų išvadoms esminę įtaką galėjo turėti skirtingas techninių duomenų vertinimas ir neįvertintas natūralios upės tėkmės poveikis dugno gyliui.
Tyrimas buvo pradėtas šiemet sausį gavus pranešimų apie galimus pažeidimus.
Naujausi komentarai