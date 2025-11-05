Ar lietuviai yra atsparūs Rusijos dezinformacijai?

„Kaip jaunas žmogus, karo nebijau, bet ruoštis reikia“, – neslėpė praeivis.
Antraštės, kad Lietuva būtų užimta per tris dienas, tapo jau kasdiene Rusijos propagandos dalimi. Net 6 iš 10 apklaustų Lietuvos gyventojų jaučia nerimą, kad karas gali ateiti į Lietuvą per artimiausius kelerius metus.
„Pastebime, kad jaunimas jaučia didesnį nerimą nei visa visuomenė. Net vyresni žmonės yra ramesni“, – sakė apklausos organizatorius Vytautas Matulevičius.
LNK paklausė studentų, ar jau galvoja apie bėgimą iš šalies. Kai kurie atviravo, kad karui prasidėjus čia neužsiliktų.
„Per karą? Išvykčiau, manau, kad Lietuva duotų galimybių savo žmonėms“, – teigė pašnekovas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tačiau ekspertams jaunimo nerimas suprantamas.
„Rusija pademonstravo, kad yra nenuspėjama, pagal savo sprendimus nėra adekvati. Todėl nerimas turi tam tikro pagrindo“, – tvirtino Komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimų centro vadovas Viktoras Denisenko.
Net 7 iš 10 apklaustųjų mano, kad Rusija gali kariauti daug metų. Tuo tarpu propagandos ekspertų tai nestebina, nes esą Rusija visada save bando pateikti kaip didžiulę karinę galybę.
„Ką rodo, pavyzdžiui, „Zapad“ pratybos? Kad jie nėra tokie stiprūs, kaip patys save vaizduoja, nes pratybų metu nesugebėjo parodyti savo karinės galybės, kurią matėme 2021 metais“, – aiškino Strateginės komunikacijos departamento atstovė Agnė Eidimtaitė.
„Jei grįžtume prie tam tikrų naratyvų, kad Rusija mus užims per pusę dienos, tai galime prisiminti, kad ji planavo ir Ukrainą užimti per tris dienas. Tačiau karas vyksta jau ilgai“, – kalbėjo V. Denisenko.
Norima sukurti tam tikrą informacinį chaosą ar padaryti taip, kad žmonės galvotų, jog yra daug tiesų arba jų iš viso nėra.
Lietuvos gyventojai atsparūs į valstybingumą ar geopolitinę orientaciją nutaikytiems naratyvams, nes pasitiki NATO ir Vokietijos brigada. Tačiau sunkiau atsispiria dezinformacijai apie karą Ukrainoje ar Lietuvos ekonomiką.
„38 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad ekonominė situacija šalyje nuolat prastėja. Tačiau objektyviai Lietuva yra viena iš greičiausiai augančių ekonomikų Europos Sąjungoje“, – neslėpė V. Matulevičius.
Tuo tarpu ekspertai rekomenduoja kariuomenei ir šauliams vesti kuo daugiau informacinio atsparumo mokymų.
„Mes esame stipriausio pasaulyje aljanso nariai. Niekas čia neįsiverš per naktį ar tris dienas, net ir per pusmetį ar metus. Turime būti ramūs, stiprūs ir tikėti savo kariuomene bei partneriais“, – aiškino V. Matulevičius.
Kariuomenė kartoja, kad jokių pokyčių dėl fizinės grėsmės nėra, o propagandinės atakos vyks ir toliau.
„Būna apie 200–300 incidentų per metus“, – sakė A. Eidimtaitė.
Be to, net 19 iš 20 apklaustų lietuvių Vladimirą Putiną vertina neigiamai.