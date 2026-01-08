Farage’as apkaltintas Kremliaus propagandos kartojimu

Antradienį Jungtinė Karalystė ir Prancūzija paskelbė esančios pasirengusios siųsti pajėgas į Ukrainą po to, kai bus pasiektas susitarimas dėl taikos su Rusija. Tačiau „Reform UK“ lyderis žada balsuoti prieš karių siuntimą į Ukrainą.
Anot JK darbo ir pensijų reikalų valstybės sekretoriaus Pato McFaddeno, tokie N. Farage‘o pasisakymai kelia abejonių dėl jo įsipareigojimo šalies nacionaliniam saugumui. Jis kaltina nacionalistinių pažiūrų politiką šiuo klausimu besilaikant prorusiškos pozicijos, o rinkėjai, jo teigimu, turėtų apie tai pamąstyti.
„Tokios garantijos (dėl karių siuntimo – ELTA) yra skirtos ne tik Ukrainai, bet ir visai Europai. Tai yra Britanijos nacionalinis interesas, todėl mane neramina, kad kai kurie politikai, pavyzdžiui ponas N. Farage‘as, iš karto pasirodo ir atkartoja Kremliaus poziciją bei aiškina, kad šito (karių siuntimo – ELTA) neparemtų“, – sako P. McFaddenas.
Trečiadienį „Times Radio“ laidos metu N. Farage‘as sukritikavo JK ministro pirmininko Keiro Starmerio politiką Ukrainos atžvilgiu ir pareiškė, kad jis balsuotų prieš bet kokį pasiūlymą Ukrainoje dislokuoti britų karius.
„Tai būtų labai įdomus balsavimas. Aš balsuočiau prieš. Neturime nei pakankamai pajėgų, nei įrangos, kad prisijungtumėme prie operacijos be aiškios pabaigos datos“, – sakė N. Farage‘as, vienas iš penkių „Reform UK“ narių JK parlamente.
„Jeigu „Norinčiųjų koaliciją“ sudarytų 8, 10 ar 12 šalių ir mes galėtume rotuoti batalionus, tada aš taip pat galėčiau sakyti: „Taip, be abejo, darykime tai“. Tačiau dabar būtume tik mes ir prancūzai – visiškai pažeidžiami neribotą laiką“, – dėstė N. Farage‘as.
Apie padėtį jis komentavo po to, kai antradienį įvyko „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimas. Prieš šios iniciatyvos prisijungė 35-ios Ukrainos sąjungininkės, o susitikime dalyvavo JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
JK ministras pirmininkas K. Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Paryžiuje pasirašė ketinimų protokolą dėl daugiataučių pajėgų siuntimo į Ukrainą.
N. Farage‘o pozicija Rusijos klausimu tapo pagrindiniu argumentu Leiboristų partijai kritikuojant „Reform UK“, ypač po to, kai 2025 m. lapkritį įkalinimo bausmė buvo skirta Nathanui Gillui, šios partijos vadovui Velse. Jis buvo nuteistas už kyšių ėmimą mainais į Rusijai palankius pareiškimus Europos Parlamente.