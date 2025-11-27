Turkija pasirengusi dalyvauti Ukrainos saugumo užtikrinimo pajėgose

„Turkijos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios prisidėti prie bet kokių iniciatyvų, kurių tikslas – užtikrinti saugumą ir stabilumą mūsų regione“, – teigė gynybos ministerija.
„Pirmiausia reikia pasiekti paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos. Tada reikia nustatyti misijos struktūrą, aiškiai apibrėžti jos tikslus ir kiekvienos šalies indėlį“, – pridūrė ji.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį paskelbė apie naują bendrą darbo grupę, kurios tikslas – sukurti daugianacionalines „saugumo užtikrinimo pajėgas“, kurios po ugnies nutraukimo bus pristatomos kaip „antroji gynybos linija“.
Jis pridūrė, kad šiai iniciatyvai „vadovaus Prancūzija ir Didžioji Britanija, joje aktyviai dalyvaus Turkija, kuri atlieka svarbų vaidmenį jūrų reikalų srityje, o pirmą kartą prie iniciatyvos prisijungs ir Jungtinės Amerikos Valstijos“.
Antrą pagal dydį kariuomenę NATO turinti Turkija pirmiau buvo pareiškusi, kad yra pasirengusi Ukrainoje dislokuoti karius, kurie dalyvautų taikos palaikymo misijoje, „jei bus manoma, jei to reikia“.