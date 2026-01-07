Atliekų tvarkymas po Kalėdų: ką būtina žinoti, kad negautumėte baudos

Kaip čia nepadaryti klaidų išmetant tai, kas nereikalinga, ir kaip negauti baudų, pasakojo „Ecoservice“ atstovė Rita Kručaitė.
– Kiek padaugėja išmetamų šiukšlių šventiniu laikotarpiu? Kalbant apie pakuotes ir mišrias atliekas.
– Per visas šventes atliekų iš tikrųjų padaugėja, o per Kalėdas jų būna ypač daug – beveik du kartus daugiau nei įprastą dieną.
– Kokios tendencijos? Ką stebite: daugėja ar mažėja, lyginant su praėjusiais metais?
– Tiesą sakant, labai aiškių mažėjimo ar didėjimo tendencijų nėra – kiekiai išlieka panašūs. Daugiausia susidaro pakuočių, nes labai daug dovanų pakuojame. Tiesa, ką pati pastebėjau nešdama atliekas – buvo žmonių, kurie sulankstė dėžutes ir nemetė jų bet kaip, kad neužsikimštų konteineriai. Už tai esame labai dėkingi ir visada skatiname pagalvoti, kad padidėjusios atliekos reiškia, jog, nors važiuojame tuo pačiu režimu kaip visada, jų tiesiog susidaro daugiau ir reikia jas tinkamai išmesti, o ne palikti neatsakingai.
– Kokias dar klaidas žmonės daro išmesdami tai, kas lieka po švenčių?
– Kalėdos ypatingos tuo, kad visi norime pasipuošti namus, puošiame eglutes. Labai svarbu žinoti, kad eglučių tvarkymas priklauso nuo savivaldybės, todėl reikėtų pasitikrinti savivaldybių ar regioninių atliekų tvarkymo puslapiuose, kur jas dėti. Eglučių vis dar labai daug – vien Vilniuje surenkama apie 15 tūkstančių kubinių metrų. Tai didžiulis kiekis, todėl jų negalima palikti prie konteinerių. Reikia jas atnešti į specialias vietas, kurių yra daugiau nei 130.
Jei kalbame ne apie Vilnių, eglutes galima kompostuoti arba nuvežti į žirgyną – tik prieš tai reikėtų paskambinti ir pasitikslinti, ar priima, ar yra reikalinga. Vilniuje taip pat yra labai graži iniciatyva – Kalėdų miškas, kur pavasarį galima pasodinti eglutes, kurios buvo laikomos vazonuose. Kitose savivaldybėse eglutes galima dėti prie konteinerių tam tikru, iš anksto nurodytu laiku, todėl ir sakau – būtina tikrintis informaciją savivaldybių puslapiuose.
– Ir svarbu nepavėluoti, nes tos surinkimo vietos, pavyzdžiui, Vilniuje, veikia tik iki tam tikros sausio dienos. O ką daryti tiems, kurie eglute džiaugėsi iki vasario?
– Tokiu atveju ją reikia pristatyti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Ten jos bus paverstos biokuru.
– Svarbiausia žinoti, kad eglučių negalima mesti į paprastus konteinerius, taip?
– Nei į mišrių atliekų, nei į pakuočių konteinerius eglučių mesti negalima. Taip pat labai svarbu, kad ant jų nebūtų likę jokių papuošimų. Eglutė turi būti nesupakuota – nors taip ją išnešti iš namų patogiau, tačiau perdirbti daug sudėtingiau. Jas reikia papildomai išpakuoti, nupuošti ir tik tada galima atiduoti perdirbti.
– O eglučių žaisliukai – stikliniai ir plastikiniai. Kodėl stiklinių negalima mesti į stiklo konteinerį ir kur juos dėti?
– Nei stiklinių, nei plastikinių žaisliukų, juo labiau šviečiančių girliandų, negalima mesti į atitinkamus konteinerius, nes stiklas nėra pakuotė. Jis yra kitokios sudėties ir lydosi kitoje temperatūroje. Žaisliukų stiklas, patekęs į taros stiklą, gali sugadinti visą perdirbimo procesą. Todėl stiklinius žaisliukus, kaip ir stiklines, puodelius ar kitus panašius gaminius, reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Plastikiniai žaisliukai taip pat nėra pakuotė. Pakuotės yra standartizuotos, jas lengva identifikuoti, ir didžioji dalis yra perdirbamos. O gaminys gali būti pagamintas iš lydinio, todėl net jei ir pateks į pakuotės konteinerį, keliaus ne į perdirbimą, o utilizavimui ar sudeginimui.
– O šviečiančios girliandos – kur jas dėti?
– Į elektronikos atliekų konteinerius. Jie dažniausiai būna specializuotose parduotuvėse arba atskirose aikštelėse. Kad girliandos būtų sutvarkytos tinkamai ir nekenktų aplinkai, jų jokiu būdu negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius.
