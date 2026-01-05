Atitarnavusioms palangiškių Kalėdų eglėms – specialios surinkimo vietos

Nuo sausio 5 d. atitarnavusias žaliaskares galima palikti: Taikos gatvėje, aptvare priešais prekybos centrą „Iki“, šalia tekstilės atliekoms skirto konteinerio, „Palangos komunalinio ūkio“ kieme ir Šventosios seniūnijos kieme įrengtoje eglių surinkimo vietoje.
Eglutes palikti specialiose vietose galima iki sausio 18 d. imtinai.
Miesto tvarkytojai primena, kad šie konteineriai ir surinkimo vietos yra skirti tik nupuoštoms eglėms bei eglių šakoms. Palikti kitokių atliekų čia negalima.
Tinkamai rūšiuodami atliekas ne tik prisidedame prie aplinkos tausojimo, bet ir mažiname atliekų tvarkymo kaštus.
Naujausi komentarai