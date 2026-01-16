Klaipėdoje Kalėdų eglutės metamos bet kur, nors mieste – pusšimtis jų išmetimo vietų

Klaipėdietė Paulina pasakojo, kad išmestas eglutes prie šiukšlių konteinerių matė Baltijos pr., Šilutės pl. ir Debreceno g. Anot moters, nemalonu, kad žmonės taip elgiasi.
„Pastebėjau, kad aplink konteinerius jau ir taip šiukšlių jūra, o dabar dar ir eglutes ten krauna. Jeigu netingi išmesti šiukšlių, tai gal nepatingėtų ir iki aikštelės nueiti? Tuoj bus neįmanoma prieiti iki konteinerių, jeigu visi mes, ką sugalvoję“, – piktinosi klaipėdietė.
Neseniai klaipėdiečiai, gyvenantys Žardininkų g. kvartale, eglutės atsikratė itin originaliai – tiesiog metė ją pro langą, o ši įstrigo medyje.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovas Arūnas Liubinavičius sakė, kad iš viso Klaipėdoje šiuo metu yra 45 eglučių surinkimo vietos. Penktadienį nebeliks vienos, esančios prie Žvejų rūmų, tačiau kitos liks iki pat pirmadienio.
Pastebėta, kad eglutės buvo nešamos gausiai, dėl to nuspręsta pratęsti šios akcijos laiką truputį ilgiau, negu buvo planuota.
„Labai neša, dėl to ir pratęsėme. Praeitais metais buvo tik penkios tokios vietos, o šiais metais – 45. Kartais tenka net po du kartus per dieną išvežti suneštas eglutes“, – sakė A. Liubinavičius.
Tačiau pastebėta ir tai, kad šia akcija naudojosi tikrai ne visi klaipėdiečiai. Dalis eglutes vis tiek paliko prie konteinerių.
„Tai pirmi metai Klaipėdoje, kai yra tokia tvarka – specialios vietos, tad gali būti, kad kažkas iš nežinojimo palieka, o galbūt ir dėl piktybinių sumetimų nenori ar negali nunešti tolėliau. Nemanau, kad bus imtasi kokių nors sankcijų, tiesiog tos eglutės bus surenkamos kaip bešeimininkės atliekos, kurias žmonės ir šiaip palikinėja. Bet žiūrint iš pilietiškumo pusės, tai yra negeras dalykas, nes bešeimininkių atliekų surinkimas yra apmokamas iš mūsų miesto kišenės. Būtų daug geriau, jeigu žmonės suneštų į aikšteles, tada nebūtų prielaidų mokesčiams didėti“, – akcentavo A. Liubinavičius.
Pasak pašnekovo, atnešus eglutę į surinkimo aikštelę, ją reikėtų išimti iš maišo, taip pat nuimti plastiko plėvelę.
Iš eglučių bus gaminamas kompostas.
