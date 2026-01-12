Atminties šviesoje: Sausio 13-osios 35-metis Šiauliuose

Prisikėlimo aikštėje vyko prasmingas susibūrimas, kvietęs gyventojus ir miesto svečius sustoti, prisiminti 1991-ųjų sausio įvykius bei pagerbti tuos, kurie paaukojo gyvybes už Lietuvos laisvę – degė atminimo laužai, buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas, skambėjo Jurgos Šeduikytės su grupe koncertas. Vėliau Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius laisvės gynėjus.
Rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė. Organizatorius – Šiaulių kultūros centras.
Minėjimo renginys Prisikėlimo aikštėje tapo gyvu atminties ir susitelkimo simboliu. Susirinkusieji buvo kviečiami į tylos, pagarbos ir vienybės kupiną akimirką, kurios metu buvo įvardytos visos keturiolika Sausio 13-osios aukų, o kiekvieno iš jų atminimas pagerbtas varpo dūžiu – mūsų širdžių aidu, primenančiu apie tuos, kurie narsiai stojo ginti laisvės ir tiesos ir amžinai išliks visų atmintyje kaip ryžto bei vilties simboliai.
Tylos minute pagerbti žuvusieji ir išreikšta nuoširdi pagarba Parlamento gynėjams, kurių vardu kalbėjo gynėjas Gintautas Lukošaitis.
Vakaro emocinį lauką sustiprino atlikėjos Jurgos Šeduikytės ir grupės koncertinė programa – jautrus muzikinis pasakojimas apie vidinę stiprybę, tikėjimą ir viltį, tapęs prasminga minėjimo kulminacija. Žvarbų žiemos vakarą renginio dalyviai buvo vaišinami karšta arbata ir kareiviška koše, kurią paruošė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, kviesdami patirti žmogišką bendrystę ir artumą.
Viso renginio metu aikštėje Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių (Šiaulių apskr.) 6-osios rinktinės narių rankose ruseno degantys fakelai. Liepsnojo ir atminimo laužai, tapę ne tik šilumos bei vilties simboliais, bet ir pasipriešinimo ženklais – lygiai prieš 35-erius metus jie ne tik šildė budinčiuosius šaltomis žiemos naktimis, bet ir simbolizavo gyvą laisvės dvasią.
Sausio 13-ąją Šiauliuose bus organizuojama ir daugiau renginių, skirtų Laisvės gynėjų dienai įprasminti. Ryte miesto įstaigos, organizacijos ir visi šiauliečiai kviečiami prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Laisvės šviesa“ ir languose uždegti atminimo žvakeles. 17 val. Rėkyvos kultūros namuose bendruomenės nariai ir svečiai susiburs prie degančių aukurų, pagerbs žuvusiuosius tylos minute, o vakaro pabaigoje muzikinę programą dovanos Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos choras „Bene Notes“, ansamblis „Fresco“ (vad. A. Kardašienė) ir grupė „RED“ (vad. D. Kaupys).
Renginio organizatoriai primena, kad Laisvės gynėjų dieną Šiaulių miesto širdyje, P. Višinskio aikštėje, vis dar galima aplankyti meninę instaliaciją „Sargyba, kuri nepamiršta: Sausio 13-osios istorija“. Jos naratyvas simboliškai nukelia į ano laikmečio kovos lauką, primindamas istorinę įtampą, pasipriešinimą ir kolektyvinę atmintį. Greta veikianti garsinė aplinka leidžia lankytojams pasinerti į to meto atmosferą – išgirsti žmonių balsus, šūvių aidus. Instaliaciją aplankyti galima iki sausio 18 d.
Visą sausio mėnesį Šiauliuose vyks ir daugiau Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių – minėjimų, paskaitų, koncertų, parodų, edukacijų, kūrybinių dirbtuvių ir kitų iniciatyvų. Visą renginių programą galima rasti Šiaulių miesto savivaldybės (www.siauliai.lt) ir Šiaulių kultūros centro (www.siauliukc.lt) interneto svetainėse.
