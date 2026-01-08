Bendruomenė šaukiasi pagalbos: nebemiega, geria raminamuosius

Gyventojai rašo, kad senjorai nebemiega, žmonės geria raminamuosius vaistus, tėvai slepia ašaras nuo vaikų, tačiau vaikai vis tiek viską jaučia. Baisiausia bendruomenei ne poligonas, o sausi valdžios paaiškinimai, kai kalbama apie hektarus, bet ne apie vietinių žmonių gyvenimus.
Todėl Kapčiamiesčio bendruomenė prašo atsiųsti psichologus, galinčius suteikti emocinę pagalbą, taip pat įkurti vietą ar telefono liniją, kur gyventojai galėtų išsikalbėti ir nusiraminti.
Planuojamo poligono teritorijoje yra beveik 2 tūkstančiai privačių sklypų, daugiausia miško. Šiuos sklypus planuojama išpirkti iš gyventojų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tai – Suvalkų koridorius, pati jautriausia zona. Jei kažkada galėtų būti kariniai veiksmai, tai šita teritorija bus taikinys numeris vienas. Poligono įsteigimas duoda tam tikras papildomas saugumo garantijas, įdiegtas sistemas, patruliuojančią kariuomenę ir atgrasymą“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Anot Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, dialogas su bendruomenėmis vyksta nuolat.
„Girdime, matome, suprantame, klausomės ir su visomis bendruomenėmis visą laiką vyksta dialogas. Su Kapčiamiesčiu – lygiai taip pat. Girdime žmonių ir bendruomenių lūkesčius, matome ir suprantame Lietuvos kariuomenės poreikius“, – kalbėjo R. Kaunas.
