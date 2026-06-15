 Birželio 15-oji – Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena

Birželio 15-oji – Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena

2026-06-15 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 15-ąją minima Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į problemą, apie kurią dažnai kalbama per mažai – smurtą, nepriežiūrą ir netinkamą elgesį su vyresnio amžiaus žmonėmis. Jungtinės Tautos šią dieną paskelbė siekdamos skatinti pagarbą senjorams ir apsaugoti jų teises bei orumą.

<span>Birželio 15-oji – Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena</span>
Birželio 15-oji – Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena / magnific.com nuotr.

Nors dažnai manoma, kad vyresnio amžiaus žmonės daugiausia susiduria su sveikatos problemomis, nemaža jų dalis patiria ir emocinį, finansinį ar net fizinį smurtą. Blogas elgesys gali pasireikšti įvairiomis formomis – nuo ignoravimo ir žeminimo iki finansinio išnaudojimo ar fizinio smurto. Specialistai pabrėžia, kad tokios patirtys gali sukelti rimtų psichologinių ir sveikatos problemų.

Tarptautinių organizacijų duomenimis, milijonai senjorų visame pasaulyje susiduria su netinkamu elgesiu artimiausioje aplinkoje. Dažnai apie tokias situacijas nepranešama, nes vyresnio amžiaus žmonės bijo prarasti artimųjų paramą arba nenori tapti našta savo šeimai.

Pasaulinės kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis dienos proga rengiamos informacinės kampanijos, diskusijos ir švietimo iniciatyvos. Jų tikslas – skatinti visuomenę atpažinti smurto požymius, gerbti vyresnio amžiaus žmones ir kurti saugesnę aplinką senatvei.

Ši diena primena, kad pagarba, dėmesys ir rūpestis neturi amžiaus ribų. Kiekvienas žmogus nusipelno gyventi oriai, saugiai ir jaustis vertinamas nepriklausomai nuo savo amžiaus.

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