Budrys: EP svarstomoje rezoliucijoje dėl LRT ne viskas atspindi esamą situaciją

„Joje ne viskas atspindi tą situaciją, kuri yra Lietuvoje, šitą irgi turiu pabrėžti. Kai kas smarkiai užtirštinta. Žinoma, kitoms valstybėms kvestionuoti tai, ką daro Lietuvos atstovai, yra sudėtinga“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
„Lietuvoje yra labai aiškiai užtikrinta žiniasklaidos laisvė, užtikrinta žurnalistų apsauga. Visuose reitinguose, kurie vertina tokius parametrus, Lietuva stovi labai aukštai“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Nepaisant to, anot K. Budrio, toks dokumentas nedidina Lietuvos reputacijos.
„Politinį įrankį aš suprantu, kad įvairiausi yra pasitelkiami, tačiau neturėtume persūdyti tam tikrų dalykų. Tas visas raportavimas ir vertinimas, ir kitų pasitelkimas, jis turi atspindėti šiek tiek ir situaciją, kuri yra ant žemės. Kokios pasekmės viso to gali būti? Na, politinės, reputacinės“, – kalbėjo K. Budrys.
Rezoliucijos dėl bandymo perimti LRT projektą penkių frakcijų vardu pasirašė europarlamentarė Rasa Juknevičienė (Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija), Ana Catarina Mendes (Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija), Dainius Žalimas su Petru Auštrevičiumi (Frakcija „Renew Europe), Diana Riba i Giner (Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas) ir Konstantinosas Arvanitis (Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji).
Aktyvios diskusijos dėl dokumento vyko trečiadienį vakare.
Siūlomoje rezoliucijoje, be kita ko, išreiškiama pozicija, kad LRT finansavimo įšaldymas be objektyvaus ekonominio būtinumo „yra politinis spaudimas, nesuderinamas su konstitucinėmis garantijomis“ bei Europos žiniasklaidos laisvės aktu, kaip ir pakeitimai, kuriais lengvinamas LRT vadovo atleidimas, yra „keliantys grėsmę dėl savavališko politinio kišimosi“.
Be to, anot rezoliucijos projekto, bandymai suskaldyti visuomenę, silpninti pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei kenkti nepriklausomai žiniasklaidai „tarnauja Rusijos Federacijos ir kitų priešiškų valstybių vykdomo hibridinio karo prieš ES ir jos valstybes nares tikslams“.
Šios grėsmės siejamos su kraštutinės dešinės „Nemuno aušros“ partijos dalyvavimu valdančiojoje koalicijoje po 2024-ųjų Seimo rinkimų, šiurkščiu partijos lyderio Konstitucijos pažeidimu dėl antisemitizmo ir aktyviu dalyvavimu taikantis į LRT.
Dokumentui pateikta pataisų, todėl galutinis jo tekstas paaiškės po balsavimo.
