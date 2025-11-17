Dalija tūkstantinius prizus, tačiau susidomėjusių mažai

Panevėžyje iš daugiau kaip 600 daugiabučių tik maždaug dešimtyje jų gyventojai įsitaisė priedangas.
Priedangą viename trylikos aukštų daugiabutyje įrengė bendrijos pirmininkas su gyventojų dauguma. Jis už tai iš savivaldybės gavo 4 tūkst. eurų prizą.
„Tai finansinė nauda, nes savivaldybė remia finansiškai. Reikia tuo naudotis“, – aiškino namo bendrijos pirmininkas Žydrūnas Ežerskis.
Bendrijos rūsyje reikėjo pradėti nuo tvarkos, švaros, kad būtų laisvi visi įėjimai ir išėjimai bei apsaugoti langai, elektros instaliacija, generatorius, suolai. Nors kai kurie gyventojai sako, kad visoje Lietuvoje nėra priedangų, tad tai nebuvo būtina.
O štai kitame name gyventojai priedanga džiaugiasi.
„Šiandien suskambo pavojaus signalas, tai jau žinai, kur turi bėgti“, – teigė viena iš namo gyventojų.
Ši bendrija už priedangą taip pat gavo prizą. Jie priedangą įsitaisė bendroje rūsio patalpoje iš kaupiamųjų lėšų, kur senais laikais buvo salė – joje šarvodavo mirusiuosius. Kai namo šarvojimai baigėsi, patalpoje gyventojai krovė nebenaudojamas senienas.
„Buvo nepasitikėjimas. Su valdyba kvietėmės savivaldybės atstovus, kad patikintų, ar pinigai grįš, kai viską padarysime“, – pasakojo namo bendrijos pirmininkė Lina Petkūnienė.
Pirmininkė pasakojo, kad name yra 50 butų, tad, tarkime, tai 100 žmonių. Ši salė pritaikyta tokiam kiekiui, tačiau gyventojai turi ir kitą. Su panašia sale rūsyje niekas nedaryta, tačiau ji sausa ir švari.
„Jau turėsime, kur nusileisti“, – kalbėjo pašnekovė.
Anot savivaldybės atstovų, idėja daugiabučius skatinti prizais dėl priedangų gimė iš reikalo.
„Miestų savivaldybėms yra reikalavimas sutalpinti 60 proc. gyventojų priedangose, rajoninėms savivaldybėms – 40 proc.“, – teigė Panevėžio savivaldybės parengties pareigūnas Justas Laurinavičius.
Pernai savivaldybė numatė tam pinigų ir surašė reikalavimų sąrašą, o gyventojams tereikėjo pateikti paraišką savivaldybės atstovams atvažiuoti.
Praeitais metais priedangas už prizus įsirengė trys bendrijos, o šiemet šešios naujos ir viena sena.
„Šiais metais pakartotinai dalyvavo vieno daugiabučio bendrija, kadangi pernai jie nebuvo įsirengę atsarginio išėjimo. Šįmet bendrija įvykdė tą reikalavimą ir už tai gavo 1 tūkst. eurų piniginį prizą“, – komentavo J. Laurinavičius.
Pareigūno skaičiavimais, 2024 metais ir šįmet daugiabučiuose įrengtose priedangose galėtų tilpti maždaug 320 žmonių. Pridėjus visas miesto priedangas, slėptis turėtų kur 15 tūkst. miesto gyventojų.
Šiuo metu Panevėžyje deklaruota per 86 tūkst. žmonių.
