Dėl grėsmės saugumui leidimų gyventi Lietuvoje pernai neteko per 1,7 tūkst. baltarusių ir rusų

Įvertinus surinktą viešą ir neviešą informaciją bei duomenis, gautus iš Valstybės saugumo departamento, 2025-aisiais institucija konstatavo, jog grėsmę valstybės saugumui kelia 1634 Baltarusijos piliečiai.
„Tai beveik triskart daugiau nei užpernai, kuomet tokie sprendimai buvo priimti dėl 598 baltarusių“, – nurodoma pranešime.
Pernai 391 Baltarusijos piliečiui nuspręsta neišduoti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, kai dėl jo buvo kreipiamasi pirmą kartą, o 1023 – nepakeisti šio dokumento, kuomet užsieniečio turėtas leidimas baigė galioti. 2024 metais šie skaičiai atitinkamai siekė 232 ir 179, o 2023-aisiais – 574, nepakeisti – 377.
Migracijos departamento iniciatyva panaikinta 214 Baltarusijos piliečių turėtų ir vis dar galiojusių leidimų laikinai gyventi Lietuvoje (2024 metais – 175, 2023 metais – 462).
Vienam baltarusiui atsisakyta išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, o penkiems – tokie dokumentai panaikinti. Šie skaičiai 2024-aisiais siekė tris ir devynis, o 2023 metais septynis ir aštuonis.
2025 metais grėsme valstybės saugumui iš viso pripažinti 87 Rusijos piliečiai. Tai mažiau nei užpernai, kuomet tokie sprendimai priimti dėl 125 rusų.
Praėjusiais metais 14 rusų nuspręsta neišduoti leidimų laikinai gyventi Lietuvoje (2024 – 35, 2023 – 75), 28 – atsisakyta juos pratęsti (2024 – 36, 2023 – 88). Dar 13 Rusijos piliečių panaikinti anksčiau jų turėti vis dar galioję leidimai laikinai gyventi (2024 – 24, 2023 – 95).
Neišduoti leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, kai asmuo dėl jo kreipiasi pirmą kartą, nuspręsta keturiems Rusijos piliečiams (užpernai 16, 2023 metais – dešimt), o 28 rusai neteko leidimų nuolat gyventi, kuomet tokį dokumentą nuspręsta panaikinti Migracijos departamento iniciatyva, šis skaičius 2024 metais siekė 29, o 2023-aisiais 84.
Visiems šiems užsieniečiams taip pat yra uždrausta atvykti į Lietuvą.
2022-ųjų pabaigoje įvesta prievolė užpildyti specialų klausimyną taikoma visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams nuo 18 metų amžiaus, kai jie teikia prašymus išduoti ar pakeisti teisę gyventi Lietuvoje suteikiančius dokumentus arba pageidauja įforminti naują leidimą laikinai gyventi šalyje.
Klausimyną pildantys užsieniečiai privalo pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, ankstesnes darbovietes, tarnybą ginkluotosiose pajėgose, kontaktus su NATO bei ES nepriklausančių šalių valstybinėmis institucijomis, o taip pat – išdėstyti savo požiūrį į Rusijos agresiją Ukrainoje.
Naujausi komentarai