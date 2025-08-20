Lietuvos atletams vis dar tenka kovoti su agresoriais

Prieš porą savaičių Rūta Meilutytė Lietuvai iškovojo dar vieną pasaulio čempionato aukso medalį. Tačiau šiose pirmenybėse jai teko varžytis ir su sportininkėmis iš agresorių šalių. Olimpinė vicečempionė, Lietuvos breiko pažiba Dominika Banevič tarptautinėse varžybose taip pat dažnai sutinka rusų šokėjas.
Ministerija pabrėžia, kad pozicija nesikeičia.
„Tiek politinė, tiek visa moralinė argumentacija yra visiškai mūsų pusėje ir jos neketiname atsisakyti bent jau artimiausiu metu, kol vyksta karas“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.
Dar ankstesnėje kadencijoje buvo svarstoma galimybė federacijoms, kurių sportininkai dalyvauja kartu su agresorių atstovais, mažinti finansavimą.
„Šiuo metu tai tik rekomendacija. Pasiliekame teisę griežtinti poziciją, jei būtų piktybiškai nesilaikoma gairių“, – yra aiškinęs buvęs viceministras Linas Obcarskas.
Dabartinė vadovybė apie sankcijas nebekalba.
„Negalvojame apie finansines nuobaudas sportininkams ar federacijoms, nes tai ne mūsų jurisdikcija – kalbame apie tarptautines varžybas užsienyje“, – tikino G. Grybauskas.
Atsakymas – kiekvieno sąžinės reikalas.
Tuo tarpu dalis federacijų piktinasi, kad realiai nukenčia tie, kurie parodo principingą poziciją. Pasak Lietuvos bokso vadovo, atsisakius kovoti su rusais ar baltarusiais, ne tik praleidžiamos varžybos, bet ir mažėja finansavimas.
„Nedalyvaujant čempionatuose ar atsisakius kovoti, nukenčia sportininkų meistriškumas, o kartu ir federacijos finansai, nes neuždirbami taškai. Finansavimo modelis toks, kad negauni finansų“, – kalbėjo Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga.
Jo teigimu, šiuo metu visa atsakomybė palikta sportininkams ir federacijoms.
„Moralinis kompasas kiekvienam rodo savaip. Rekomendacijos kartojasi, jos nėra privalomos – elkitės, kaip norite. Atsakymas – kiekvieno sąžinės reikalas“, – sakė D. Šaluga.
Nepaisant to, kad rusai ir baltarusiai grąžinami į tarptautines varžybas, Lietuvoje jų artimiausiu metu nebus. Jie nedalyvavo Trakuose vykusiame pasaulio jaunių irklavimo čempionate, jų nebus ir kitą savaitę prasidėsiančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate.
