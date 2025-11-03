Dominykas Kubilius paviešino vaizdus iš susitikimo su Remigijumi Žemaitaičiu: šitam viskas galima

D. Kubilius portalui leido pasidalyti informacija su skaitytojais.
„Kai iš tikrųjų paminama demokratija ir rinkėjo teisė į žodžio laisvę. Be skrupulų netinkantys paaugliai išvejami lauk. „Nemuno aušros“ vadas, astrologijos guru garsėja savo turais į susitikimus su rinkėjais. Bet, pasirodo, čia gali pasisakyti TIK jį palaikantys. Lygiai taip, kaip iš netolimos sovietinės praeities, partijos vadui privalėjo ploti į salę suvaryta liaudis. Čia, pasirodo, toks uždaras skleidžiamu melu tikinčių, besikeikiančių (video bus girdima), vado pakalikų klubas“, – teigė žinomas vyras.
Anot jo, veiksmas vyko Tauragės bibliotekoje, kuri yra vieša vieta.
„Jos joks Seimo narys uždaryti nuo sau nepalankių rinkėjų negali. Tačiau šitam kaip visada viskas galima, galima atėjusius su plakatais paauglius TUjinti, galima jų neišklausius išvyti juos lauk: „Paprašyk iš tėvų dienpinigių, kad tau nusipirkti biblioteką ir susimokėti, valanda bibliotekoje kainuoja 25 eurus ar 30 eurų, tai paprašyk mamos ar sutaupyk – nevalgyk kokio kotleto, išsinuomosi salę tada galėsi kalbėti”...„Išeikit”, – prie vaizdo įrašų rašė D. Kubilius.
D. Kubiliaus feisbuko vaizdo įrašas.
Jis pridėjo: „Kartokime Tauragės jaunimo šūkį ir skleiskime jį kuo plačiau: „Mūsų pilietiškumas ne Konstitucija – sulaužyti nepavyks!”
Jaunuoliai teigė norėję tik pasikalbėti.
D. Kubiliaus įrašu pasidalyti maždaug 1,8 tūkst. kartų, po juo nugulė ir šimtai komentarų.
Vieni piktinosi politiko elgesiu, kiti negailėjo kritikos į susitikimą atėjusiems žmonėms, kurie laidė keiksmus jaunuoliams ir klausė, ar turi parūkyt žolės. Nemažai tautiečių gyrė jaunuolių elgesį ir džiaugėsi, kad jie yra pilietiški.
Naujausi komentarai