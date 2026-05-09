Gegužės 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.26 val., leidžiasi 21.05 val. Dienos ilgumas 15.39 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.11 val., leidžiasi 11.20 val.
Vardadieniai:
Austėja, Beata, Edita, Grigalius, Mingailas
Datos:
Europos diena
Tulpių žydėjimo šventė
Pasaulinė migruojančių paukščių diena
Gegužės 9-oji Lietuvos istorijoje:
1547 — gimė Kristupas Mikalojus Radvila Perkūnas, LDK valstybės veikėjas. Mirė 1603 m.
1816 — gimė Andrius Matas Ugianskis, leksikografas, kalbininkas, filologas. Mirė 1870 m.
1978 — mirė dailininkas avangardistas, „Fluxus“ judėjimo pradininkas Jurgis Mačiūnas. Gimė 1931 m.
1994 — Liuksemburge Lietuvai suteiktas Europos Sąjungos asocijuotosios partnerės statusas.
2011 — sulaukusi 73-ejų metų amžiaus mirė ilgametė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė, Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė.
2021 — Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininke išrinkta europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.
Gegužės 9-oji pasaulio istorijoje:
1502 — Christoper Columbus (Kristoferis Kolumbas) išplaukė į ketvirtą — paskutinę — kelionę po pasaulį, tikėdamasis rasti kelią į Aziją.
1914 — Amerikos Prezidentas Wilson (Vilsonas) paskelbė šią dieną Motinos diena.
1926 — JAV kariškiai Richard Byrd (Ričardas Bairdas) ir Floyd Bennett (Floidas Benetas) pirmieji pasaulyje lėktuvu perskrido Šiaurės Polių.
1927 — Australijos sostine tapo Kanbera.
1933 — Berlyne naciai viešai sudegino 25 tūkst. knygų.
1936 — Italija formaliai aneksavo Etiopiją.
1945 — Vokietija Berlyne pasirašė kapituliacijos aktą.
1955 — Vakarų Vokietija tapo NATO nare.
1960 — JAV maisto ir vaistų administracija leido prekiauti pirmosiomis kontraceptinėmis piliulėmis, kurias 1955 metais sukūrė amerikietis gydytojas Gregory Pincus (Gregoris Pinkusas).
1978 — buvusio Italijos premjero Aldo Moro suvarpytas kulkų kūnas buvo rastas automobilyje Romos centre.
1987 — skridęs į Niujorką, miške netoli Varšuvos katastrofą patyrė Lenkijos avialinijų lėktuvas „Il-62“: žuvo visi 187 juo skridę asmenys.
1993 — pirmą kartą per 50 metų Paragvajuje vyko prezidento bei parlamento rinkimai.
1994 — Nelson Mandela (Nelsonas Mandela) buvo išrinktas pirmasis juodaodis Pietų Afrikos prezidentas.
1997 — Rusija iš principo sutiko su užsienio kariuomenės dislokavimu ir kai kurios karinės infrastruktūros išdėstymu buvusiose Varšuvos pakto šalyse, siekiančiose narystės NATO.
1998 — reaguodamos į krizę Kosovo provincijoje, JAV, Britanija, Italija, Prancūzija, Japonija, Vokietija ir Kanada nutraukė bet kokias investicijas Jugoslavijoje.
2002 — Rusijoje, Kaspiske žuvo 39 žmonės ir mažiausiai 130 žmonių buvo sužeista , kai distancinio valdymo bomba sprogo šventinio parado metu.
2011 — Prancūzija sugrąžino Naujajai Zelandijai maorių kario galvą, kuri prieš daugiau nei šimtą metų paslaptingu būdu buvo atkeliavusi į Senąjį žemyną.
2011 — 82 metų buvęs Nepalo užsienio reikalų ministras Shailendra Kumar Upadhyay (Šailendra Kumaras Upadhjajas) mirė ant Everesto šlaito, mėgindamas tapti seniausiu žmogumi, įkopusiu į aukščiausią pasaulyje kalną.
Gegužės 9-oji šou pasaulyje:
1949 — gimė JAV dainininkas Billy Joel (Bilis Džoelas).
1962 — gimė Dave Gahan (Deivas Gehenas) – „Depeche Mode“ vokalistas.
1962 — „The Beatles“ su įrašų kompaniją „Emi Records“ pasirašė savo pirmąjį kontraktą.
1965 — Vladimir Horowitz (Vladimiras Horovicas) būdamas tik 12 metų surengė savo pirmąjį koncertą „Carnegie Hall“ (Karnegio salėje) Niujorke.
1971 — gimė „Oasis“ gitaristas Paul McGuigan (Polas Magiganas).
1987 — susituokė Tom Cruise (Tomas Kruzas) ir Mimi Rogers (Mimi Rodžers).
1988 — išleistas dešimtasis amerikiečių dainininko Prince (Princo) albumas „Lovesexy“. Kai kurios parduotuvės atsisakė jį pardavinėti, nes ant albumo viršelio buvo pavaizduotas nuogas kūnas.
2011 — buvęs Kalifornijos valstijos gubernatorius, aktorius Arnold Schwarzenegger (Arnoldas Švarcenegeris) ir jo žmona Maria Shriver (Marija Šraiver) paskelbė, kad po ketvirtį amžiaus trukusios santuokos nusprendė pasukti skirtingais keliais.
