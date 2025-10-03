Generalinis komisaras: negalime išeiti į gatves – įstatymai mums to neleidžia

Kokie buvo policijos metai, kas tapo didžiausiu iššūkiu naujam policijos generaliniam komisarui ir kokiomis nuotaikomis gyvena policijos bendruomenė, pasakojo generalinis policijos komisaras Arūnas Paulauskas.
– Kokie metai išėjo jums ir visai sistemai?
– Turbūt kaip ir visi praėję metai – kupini iššūkių. Tikrai džiaugiuosi, kad policija geba su tais iššūkiais susidoroti. Tikimės ir suprantame, kad ateinantys metai nebus lengvesni, ypatingai vertinant geopolitinę situaciją, bet tikime, kad gebėsime susidoroti ir su tais ateinančiais iššūkiais.
– Kokį didžiausią įvykį išskirtumėte? Juk, kaip sakote, iššūkių daug, kiekviena diena policijos pareigūnams – didesnis ar mažesnis iššūkis.
– Berods lapkritį įvyko „DHL“ lėktuvo kritimas. Tai turbūt vienas didžiausių įvykių, kuomet ne tik policija, bet ir kitos specialiosios tarnybos parodė vienybę ir gebėjo labai operatyviai sureaguoti bei suvaldyti situaciją. Manyčiau, tai buvo metų įvykis.
– O kas jus labiausiai džiugina, o kas erzina kasdien dirbant policijoje?
– Labiau džiugina nei erzina. Tai yra kolegų, policijos žmonių atsidavimas tarnybai, jų pasiaukojimas. Tai suteikia daug jėgų toliau vesti organizaciją į priekį, kovoti už pareigūnus, už darbuotojus, už jų sotesnį gyvenimą. Tai labai svarbu. Vis dėlto vienas didžiausių iššūkių policijai – mažėjantis pareigūnų skaičius, traukiamės kaip organizacija. Kai kurias funkcijas sunkiai galime atlikti fiziškai dėl žmonių trūkumo. Būtina rasti būdų, kaip išlaikyti pareigūnus Lietuvos policijoje ir kaip pritraukti naujus.
– Komisare, ši profesinė šventė jums – pirmoji generalinio komisaro pareigose. Nuolat girdime: policijai trūksta pinigų. Kur jūsų kantrybės taurė? Kada išeisite į gatves taip masiškai, kaip dabar daro kultūrininkai?
– Deja, negalime išeiti į gatves – įstatymai mums to neleidžia. Kartais policija jaučiasi kaip ta citrina, kurią vis spaudžia ir spaudžia, ir kada tas paskutinis lašas išlašės? Tikiuosi, kad tai neįvyks. Matome politines iniciatyvas: Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektą, kuriuo siekiama patyrusiems pareigūnams, turintiems daugiau nei 25 metų stažą, mokėti kompensaciją už patirtį ir ilgametę tarnybą. Tai labai sulaikytų patyrusius policijos pareigūnus sistemoje ir jie neišeitų į atsargą. Tikimės, kad iniciatyvos bus sėkmingos ir įgyvendintos, o neužilgo pareigūnai galės pasidžiaugti didesniu atlyginimu bei motyvacija, kas sulaikys juos nuo išėjimo.
– Pone Paulauskai, nuolat girdime džiugias žinias: nauji policijos automobiliai, nauji komisariatai. O koks atlyginimo klausimas? Koks atlyginimas pareigūnui būtų tinkamas, orus, kad žmogus liktų sistemoje?
– Esu tai deklaravęs ir savo nuomonės nekeičiu. Ji sutapo su 19-osios Vyriausybės programa: pradedančiojo policijos pareigūno atlyginimas turėtų būti lygus vidutiniam darbo užmokesčiui valstybėje. Šiandien tai būtų apie 1.4 tūkst. eurų į rankas. Deja, dabar galime pasiūlyti tik 1000 eurų pirminį atlyginimą.
– O koks yra vidutinis policijos pareigūnų atlyginimas?
– Šiandien vidutinis policijos atlyginimas yra apie 1,5 tūkst. eurų į rankas – nuo pradinio pareigūno iki generalinio komisaro, visus sudėjus kartu. Su tokiais atlyginimais konkuruoti darbo rinkoje yra be galo sudėtinga.
– Kokie tikslai ateinantiems metams?
– Pagrindinis prioritetas – stabilizuoti situaciją, susijusią su Lietuvos policijos žmonėmis. Norisi metus pabaigti bent jau su nedideliu pliusu, o ne su minusu. Siekiame užtikrinti, kad pareigūnų skaičius bent šiek tiek padidėtų. Darome viską, kad tai pasiektume: nuo materialinės sudėties iki komandinės kultūros filosofijos diegimo. Policijos pareigūno sąlygos niekada nebūna labai lengvos – dirbi gatvėje, dirbi pavojingą darbą. Bet svarbu morališkai gerai jaustis. Daug investuojame į vadovus tam, kad mokėtų motyvuoti policijos pareigūnus. Tai be galo svarbu dirbant tokį prasmingą darbą.
